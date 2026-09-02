Cabra impulsa la natalidad con nuevas ayudas para ganar población y arraigar a las familias

La natalidad se convierte en una de las vías con las que Cabra quiere reforzar su crecimiento demográfico y consolidar población. El Ayuntamiento ha presentado la convocatoria de Ayudas Económicas a la Natalidad y Adopción 2026, un programa dotado con 75.000 euros que pretende aliviar los gastos de las familias durante los primeros años de vida de los menores y, al mismo tiempo, actuar como un incentivo para que los vecinos mantengan su residencia en el municipio.

El alcalde, Fernando Priego, y la delegada de Igualdad y Mujer, Pilar López, han dado a conocer las condiciones de una convocatoria que contempla una ayuda de 300 euros por cada niño nacido o adoptado entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre las condiciones figura que todos los integrantes de la unidad familiar estén empadronados en Cabra en el momento de presentar la solicitud. Además, los beneficiarios deberán mantener su residencia en el municipio durante los dos años siguientes a la concesión de la ayuda, una exigencia que refuerza la vertiente de estas subvenciones como instrumento de arraigo y fijación de población.

Los 300 euros podrán emplearse para sufragar gastos relacionados con productos de higiene y alimentación infantil, enseres y vacunas adquiridos en farmacias y parafarmacias de Cabra. De esta manera, la iniciativa combina el apoyo económico directo a las familias con el impulso al consumo en establecimientos del municipio.

Solicitudes por orden de llegada

El plazo para solicitar las ayudas todavía no se ha abierto. La convocatoria establece un periodo de 20 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba. Las solicitudes deberán presentarse, debidamente cumplimentadas, en el Registro General del Ayuntamiento de Cabra.

La concesión se realizará mediante concurrencia no competitiva. Por tanto, no habrá una baremación entre las familias solicitantes, sino que las peticiones se resolverán atendiendo estrictamente al orden de entrada hasta agotar los 75.000 euros disponibles, siempre que se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Durante la presentación, Priego ha destacado el esfuerzo inversor del Ayuntamiento para mantener esta y otras líneas de apoyo dirigidas a distintos colectivos y agentes sociales. El alcalde ha vinculado la continuidad de estos programas a la solvencia económica municipal y a los remanentes positivos de tesorería, que, según ha señalado, han permitido mantener las políticas sociales.

Fijar la población al territorio

El primer edil ha puesto además el acento en el componente demográfico de la convocatoria. A su juicio, estas ayudas constituyen "un aliciente para el crecimiento demográfico y la fijación de población en el territorio" y buscan generar un marco favorable para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Cabra.

El Ayuntamiento pretende que ese atractivo alcance también a personas de otros municipios que contemplen establecerse en la localidad. La convocatoria de 2026 se presenta así no solo como una medida de apoyo a la crianza, sino como parte de una estrategia municipal orientada a favorecer el arraigo y hacer de Cabra un lugar donde las familias encuentren condiciones para vivir y crecer.