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Los ayuntamientos socialistas de Baena, Villafranca de Córdoba y Adamuz participarán en las concentraciones en apoyo a Ceuta

La alcaldesa baenense, María Jesús Serrano, confirma que asistirá "pese a no compartir la forma" en la que la FEMP ha convocado los actos

La alcaldesa de Baena, la socialista María Jesús Serrano.

La alcaldesa de Baena, la socialista María Jesús Serrano. / Ayuntamiento de Baena

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Europa Press

Baena

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano (PSOE), ha confirmado que, "pese a no compartir la forma" en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta, participará este miércoles en la misma, pues discrepa "sobre las formas, pero no sobre la necesidad de acompañar a quienes sufren". Además, los Consistorios de Villafranca de Córdoba y Adamuz también se han sumado a la convocatoria.

En una publicación en su cuenta de 'X', antes Twitter, consultada por Europa Press, Serrano ha asegurado que "Ceuta está viviendo una situación muy difícil, marcada por la crisis migratoria, y necesita apoyo, serenidad y soluciones", remarcando que su solidaridad "está con los ceutíes", pero "también con las personas migrantes que viven situaciones de enorme vulnerabilidad".

"Hay momentos en los que la política debe estar a la altura de las circunstancias", ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que no compartir que "la FEMP haya tomado de forma unilateral esta decisión", pues "una institución que representa a todos los municipios debe buscar el consenso y la concordia, no la confrontación".

Sin embargo, ha proseguido, desde sus "convicciones" y desde su "fe cristiana", cree que "ante el sufrimiento debemos poner a las personas por encima de las siglas" políticas, de modo que "pese a no compartir la forma en la que se ha tomado esta decisión", acudirá el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, a la concentración, y guardará un minuto de silencio por las personas fallecidas. "Desde Baena, Ceuta no está sola", ha apostillado.

La postura de Adamuz y Villafranca de Córdoba

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, también gobernado por el PSOE, ha invitado "a toda la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar con motivo del Día de Ceuta, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos".

En una publicación en su página de Facebook, consultada por Europa Press, se detalla que a las puertas del Ayuntamiento, a las 20,00 horas, tendrá lugar el acto de lectura de un manifiesto. Con esta concentración, el Ayuntamiento quiere expresar "su cercanía y solidaridad con Ceuta y sus vecinos, poniendo en valor la convivencia, la unidad y el apoyo entre todos los territorios de España".

Entretanto, el Ayuntamiento de Adamuz, igualmente encabezado por el PSOE, ha convocado a sus vecinos, a las 12,00 horas frente al propio Ayuntamiento, a "un acto de apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y con su ciudadanía ante las difíciles circunstancias que está atravesando".

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En sus redes sociales, el Consistorio ha detallado que durante el acto se guardará "también un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que han perdido la vida como consecuencia de esta crisis humanitaria". La solidaridad entre territorios se demuestra "no solo con palabras, sino también con cooperación, corresponsabilidad, respeto a los derechos humanos y compromiso para afrontar juntos los problemas".

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