Ayuntamientos cordobeses del PSOE apoyan a Ceuta pero discrepan sobre la convocatoria de concentraciones de la FEMP

Las concentraciones de apoyo a Ceuta y la crisis migratoria que vive desde hace un mes tienen este miércoles 2 de septiembre un desigual seguimiento por parte de los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la provincia de Córdoba. Si bien todos han mostrado su apoyo a la ciudad autónoma, algunos se han sumado a las concentraciones convocadas en toda España a la misma hora (las ocho de la tarde), y otros han decidido adelantarse con la lectura de manifiestos como forma de desmarcarse de la convocatoria de la FEMP, a la que todos ellos critican "por no haber buscado el consenso".

Concentración al mediodía en Adamuz

Este ha sido el caso de Adamuz, cuyo alcalde se ha concentrado con vecinos de este pueblo del Alto Guadalquivir a las 12.00 horas en solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y el conjunto de sus vecinos. Con esta convocatoria ha querido desmarcarse de siglas, consignas e intereses partidistas. Desde el Consistorio se ha recalcado que "el único fin de la iniciativa ha sido transmitir el respaldo sincero del pueblo de Adamuz hacia la ciudadanía ceutí en un momento complejo".

Con este gesto, la localidad cordobesa ha querido visibilizar la importancia de la fraternidad y la cercanía entre municipios. "Ceuta no está sola. Adamuz está con Ceuta", ha finalizado la lectura del manifiesto.

Muestras de solidaridad de Espejo

El Ayuntamiento de Espejo, por su parte, ha emitido este miércoles un comunicado en el que muestra su "solidaridad y cercanía con la ciudadanía ceutí y con quienes, especialmente en estos momentos, necesitan sentir el respaldo y la unidad del conjunto de España".

En el comunicado se garantizaba que desde el Consistorio "facilitaremos que esta expresión ciudadana pueda desarrollarse con las máximas garantías, velando en todo momento por la seguridad de las personas participantes y del conjunto de vecinos y vecinas".

Manifiesto de la Corporación municipal en Baena

En Baena, la Corporación municipal se ha congregado también este mediodía a las puertas de la Casa Consistorial para realizar una declaración institucional y expresar su solidaridad con las víctimas de la tragedia migratoria.

Durante la declaración, el Ayuntamiento ha reivindicado la necesidad de situar "el respeto a los derechos humanos y el valor de la vida" en el centro de la respuesta institucional "ante situaciones de especial dificultad". En este sentido, ha trasladado "un abrazo sincero y fraternal" a todos los ceutíes, destacando el carácter plural, integrador y solidario de una ciudad que afronta --ha señalado-- desafíos complejos" y una situación de "extraordinaria presión".

La declaración ha recordado especialmente la tragedia ocurrida el pasado 30 de julio durante el cruce fronterizo masivo, que dejó, según los balances oficiales citados durante el acto, al menos 88 víctimas mortales, mientras que distintas organizaciones han elevado la cifra hasta 140. El Ayuntamiento ha subrayado que cada vida perdida "es una tragedia colectiva que interpela directamente a nuestra conciencia moral".

Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la migración

En este contexto, ha reclamado una respuesta basada en la lucha contra las redes de tráfico de personas, la concordia y "una defensa inquebrantable de la dignidad de las personas más vulnerables".

El Ayuntamiento ha reivindicado asimismo el carácter solidario de Baena y ha agradecido a los vecinos que participan en la concentración de esta tarde su compromiso con quienes sufren. La declaración ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la migración, en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta con motivo de su festividad y en favor de una convivencia basada en el respeto universal a los derechos humanos.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha expresado su apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y ha defendido la necesidad de que las instituciones actúen desde la responsabilidad, la serenidad y el consenso. Con ese objetivo, el Consistorio ha anunciado que debatirá en la próxima sesión plenaria una declaración institucional basada en los términos acordados por la Junta de Portavoces de la Ciudad de Ceuta, con la intención de buscar una posición común entre todos los grupos municipales.

Declaración institucional en Montilla

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, presentó esta declaración institucional como una alternativa a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias. El regidor considera que la iniciativa ha sido impulsada "sin el consenso habitual" y sin un acuerdo previo entre las distintas sensibilidades políticas representadas en la Federación.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde, Lidia Bujalance, informan sobre la declaración institucional de apoyo a Ceuta / CÓRDOBA

El equipo de gobierno ha reprochado, además, la falta de una comunicación oficial sobre la declaración elaborada desde la presidencia de la Federación, "también sin consenso".

Rafael Llamas diferencia entre su respaldo a la ciudadanía de Ceuta, que califica de "absoluto", y su desacuerdo con el procedimiento seguido para convocar una concentración que, a su juicio, deja entrever "un uso partidista" de la situación. En nombre del equipo de gobierno, el alcalde ha manifestado "nuestro más absoluto rechazo a los acontecimientos que se dieron en Ceuta" y ha trasladado "nuestro mayor respaldo y empatía con el Gobierno de Ceuta y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Respeto y respaldo a quienes participan en la concentración

Pese a la decisión del equipo de gobierno de no participar institucionalmente en la convocatoria, Rafael Llamas ha mostrado su "máximo respeto y respaldo" hacia las personas que han decidido acudir a la concentración para expresar su solidaridad con Ceuta. El alcalde defiende así la "libertad de cada ciudadano y ciudadana para mostrar su apoyo de la forma que considerara conveniente".