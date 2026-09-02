El Ayuntamiento de Puente Genil licita la redacción de los proyectos para reparar los daños causados por el tren de borrascas

El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado el expediente de contratación de los servicios de asistencia técnica necesarios para redactar los proyectos, estudios de alternativas y direcciones facultativas de las actuaciones financiadas a cargo de una ayuda estatal tras los temporales asociados al tren de borrascas de principios de 2026, que ascienden a 3.954.556,31 euros.

Estas actuaciones incluyen trabajos de reparación, restitución, reconstrucción y mejora de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos. El contrato contempla no solo la redacción documental, sino también trabajos de campo, levantamientos topográficos, análisis de alternativas, estudios de seguridad y salud, mediciones, presupuestos y coordinación técnica durante la tramitación y licitación de las obras. Asimismo, prevé la asistencia necesaria para adaptar los proyectos cuando la ejecución requiera soluciones alternativas legalmente admisibles.

Cinco lotes por unos 330.000 euros

La licitación, cifrada en 329.211,64 euros (IVA incluido) y abierta hasta el 24 de septiembre inclusive, se divide en cinco lotes, agrupados según la naturaleza técnica y territorial de las actuaciones:

Estos agrupan actuaciones de naturaleza hidráulica, ambiental y de mejora de equipamientos municipales. Los dos primeros lotes se centran en reforzar la seguridad frente a inundaciones. El lote 1 aborda la mejora de la capacidad hidráulica del tramo urbano del río Genil y del canal de La Alianza, incorporando medidas para reducir el riesgo de inundación en el barrio de Miragenil. El lote 2 se orienta a la protección de la Ribera de San Luis mediante actuaciones preventivas y correctivas, análisis de la cuenca y definición de alternativas para la conducción de aguas pluviales.

Reducir la vulnerabilidad en episodios de lluvias intensas

El lote 3 reúne diversas intervenciones hidráulicas en Llanos del Cristo, arroyo de Fuente Álamo, calle Bailén, El Palomar y la EDAR de Puerto Alegre, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas y reducir la vulnerabilidad ante episodios de lluvia intensa. Por su parte, el lote 4 se centra en la restauración integral del parque Príncipe de Asturias, incluyendo riego, caminos, mobiliario, arbolado y vallado perimetral. Finalmente, el lote 5 contempla la reparación de edificios, pavimentos, accesos, cerramientos, instalaciones técnicas y otros equipamientos municipales afectados por los temporales.

En los lotes 1 y 2 se exige, además, un estudio de alternativas con precisión equivalente a un anteproyecto, que incluirá análisis técnico, económico, ambiental, urbanístico y funcional, así como la disponibilidad de terrenos y la valoración de cada solución para seleccionar la más viable dentro del marco de las ayudas estatales.