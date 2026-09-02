El Ayuntamiento de Lucena pone a la venta tres parcelas en el parque empresarial Príncipe Felipe por 430.918 euros

El Ayuntamiento de Lucena ha puesto a la venta tres parcelas municipales, ubicadas en el parque empresarial Príncipe Felipe, por un importe global de 430.918 euros. La superficie total de estos espacios, ubicados en tres calles diferentes, comprende 13.268 metros cuadrados.

El Ayuntamiento ha abierto una licitación pública, basada en la enajenación de estos solares cuyo destino es un uso industrial. Con un plazo de seis meses, según figura en el pliego, el período de presentación de ofertas finaliza el 21 de septiembre. Las particularidades técnicas y administrativas del expediente permiten optar a cualquiera de los lotes por separado sin ningún límite.

Desde el gobierno municipal exponen que, ante la ausencia de planes concretos para estas parcelas, el Consistorio pretende transmitirlas a otros propietarios, a fin de que adquieran una utilidad específica y, al mismo tiempo, generar recursos para las arcas municipales.

Suelo urbano de uso industrial

El planeamiento urbanístico vigente descarta cualquier incompatibilidad entre la finalidad urbanística y la eventual enajenación. La clasificación de estas extensiones se corresponde con un suelo urbano de uso industrial.

Una de las parcelas que pone a la venta el Ayuntamiento de Lucena en el parque empresarial Príncipe Felipe. / M. González

Particularmente, una de las parcelas se localiza en la calle Cáceres número 4, ocupando 1.919 metros cuadrados. En la licitación, la asignación económica asciende a 70.586 euros. La segunda finca se encuentra en el número 19 de la calle Murcia, sobre un espacio de 6.867 metros cuadrados y un precio de salida de 229.844 euros. Finalmente, la superficie de la calle Zaragoza número 1 consta de 4.482 metros cuadrados y el coste inicial supone 130.487 euros.

Los interesados pueden mejorar el precio al alza

De acuerdo al tipo de licitación, únicamente podrá ser mejorable al alza por los interesados, desechándose de inmediato aquellas proposiciones que presenten un precio inferior.

Para la cumplimentación de esta licitación, el alcalde, Aurelio Fernández, firmó la pertinente memoria justificativa el pasado 9 de junio, sucediendo a la providencia emitida el 26 de mayo, cuando se incoaba el expediente de enajenación. La administración local queda eximida de gastos en este contrato y, por tanto, resulta innecesaria la retención de crédito en el presupuesto vigente. Finalmente, el adjudicatario asumirá la obligación de imputar el 21% de IVA a la cantidad definitiva.