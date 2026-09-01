Hay tradiciones que no deberían perderse porque, más allá de una fecha en el calendario, guardan la memoria de todo un pueblo. Es el caso de los farolillos de melón, una costumbre artesanal que vuelve a cobrar protagonismo en La Victoria y que convierte una sencilla fruta de temporada en una pequeña obra de arte iluminada.

El municipio se prepara para vivir una nueva edición de su Pasacalles de Farolillos de Melón, una iniciativa que apuesta por recuperar una de esas tradiciones que durante generaciones reunieron a padres, madres, abuelos y niños alrededor de una tarea tan sencilla como especial: vaciar un melón, dibujar sobre su corteza y transformarlo en un farolillo lleno de luz.

Bajo el lema Tradición y luz. Uniendo generaciones, el Ayuntamiento de La Victoria invita a vecinos y familias a "participar en una noche en la que las calles se llenarán de imaginación, color y pequeñas luces", explica el Consistorio en una nota de prensa.

De un melón, un farolillo y mucha imaginación

La elaboración de estos singulares faroles es tan sencilla como entrañable. El primer paso consiste en cortar la parte superior del melón, que se reserva para utilizarla posteriormente como tapa. Después se vacía cuidadosamente su interior, procurando conservar el grosor suficiente de la corteza para poder trabajar sobre ella.

Llega entonces la parte más creativa: dibujar y recortar sobre la corteza diferentes formas y motivos. Cada participante puede dejar volar su imaginación y crear su propio diseño, convirtiendo cada melón en una pieza única.

La Victoria recupera la tradición de los farolillos de melón: luz, imaginación y memoria para unir generaciones. / CÓRDOBA

Una vez terminada la decoración, se prepara la tapa y se une al melón mediante una cuerda. En su interior se coloca una fuente de luz -que puede ser una vela tradicional, una luz LED o incluso una pequeña linterna- y el resultado es un farolillo artesanal que adquiere todo su encanto cuando cae la noche.

Más que una manualidad, la tradición representa un momento para compartir tiempo en familia, transmitir conocimientos y crear recuerdos entre generaciones. Los mayores enseñan a los pequeños una costumbre de antaño y los niños aportan su imaginación para mantenerla viva.

Una noche para recuperar recuerdos

El próximo viernes 4 de septiembre de 2026, las calles de La Victoria volverán a iluminarse con estos particulares faroles durante el 5º Pasacalles de Farolillos de Melón. La actividad dará comienzo a las 22.00 horas, con salida desde la Plaza de España, desde donde los participantes recorrerán las calles del municipio portando sus creaciones.

Además, la organización ha preparado un obsequio para los participantes, como recuerdo de una velada que pretende ir mucho más allá de un simple pasacalles.

La propuesta supone también una invitación a recuperar una tradición que forma parte de la identidad local. Porque cada farolillo cuenta una pequeña historia: la del abuelo que recuerda cómo los hacía de niño, la de los padres que vuelven a enseñar la técnica en casa y la de los más pequeños que descubren, quizá por primera vez, que con un melón, unas manos habilidosas y un poco de imaginación se puede fabricar algo capaz de iluminar toda una noche.

Una tradición que vuelve a brillar

En un tiempo en el que muchas costumbres populares corren el riesgo de desaparecer, iniciativas como esta demuestran que mantener viva una tradición también significa adaptarla y compartirla con las nuevas generaciones.

La Victoria quiere que sus farolillos vuelvan a formar parte del paisaje de sus noches. Que las familias se reúnan para prepararlos, que cada niño pueda presumir de su diseño y que las calles se llenen de pequeñas luces que recuerden que las tradiciones no viven únicamente en los libros: viven cuando un pueblo las hace suyas y decide volver a celebrarlas.

Este 4 de septiembre, un sencillo melón volverá a convertirse en símbolo de una noche especial. Una noche de luz, creatividad y convivencia. Una noche para mirar hacia atrás, caminar juntos y seguir iluminando la tradición.