Pozoblanco licita el servicio de ayuda a domicilio por 3,1 millones de euros al año

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sacado a licitación por la vía de urgencia el contrato del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Los Pedroches, por una cuantía de 3,13 millones de euros para un año, prorrogable dos más.

La tramitación urgente se acordó en el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, 27 de agosto, por lo que las empresas interesadas en participar en el concurso tendrán de plazo hasta el próximo 14 de septiembre para presentar sus ofertas.

Casi 500 usuarios en Pozoblanco

Este procedimiento obedece al interés de que el nuevo contrato pueda ponerse en marcha el próximo mes de diciembre y dar continuidad al actual, así como acortar los plazos, según se indica en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Actualmente este servicio, que presta la empresa Atende y se encuentra prorrogado, atiende a casi 500 usuarios y da empleo a unas 120 personas en Pozoblanco. El pasado mes de julio el Pleno aprobó la actualización del precio de las horas de trabajo, que quedaron fijadas, tal y como marca la Junta de Andalucía, en 17,46 euros, un precio que la adjudicataria deberá asumir, así como la subrogación de los trabajadores.

Un servicio con gran impacto social

El programa es uno de los servicios públicos de mayor impacto social en el municipio. "Es uno de los servicios más importantes que se prestan en nuestra ciudad, porque llega directamente a quienes más lo necesitan y permite que muchas personas mayores y dependientes puedan seguir viviendo en sus hogares con atención, acompañamiento y dignidad", afirmó recientemente el alcalde, Santiago Cabello.

En el pleno en el que se aprobó la actualización del precio de las horas trabajadas, Cabello resaltó "el trabajo diario de las profesionales de la ayuda a domicilio, que realizan una labor cercana, sensible y esencial en muchos hogares de Pozoblanco".