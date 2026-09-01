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Detienen dos veces en 15 días a un hombre por diez delitos contra el patrimonio en viviendas, vehículos y edificios de Palma del Río

La Guardia Civil de Córdoba, con la colaboración de la Policía Local palmeña, logra esclarecer estos actos y recuperar diversos efectos sustraídos

Un hombre, detenido dos veces en 15 días por diez delitos contra el patrimonio en Palma del Río

Un hombre, detenido dos veces en 15 días por diez delitos contra el patrimonio en Palma del Río

CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

La Guardia Civil de Córdoba, con la colaboración de la Policía Local de Palma del Río, ha detenido dos veces en 15 días a un hombre que, presuntamente, había realizado diez delitos contra el patrimonio, entre ellos varios hurtos y robos en viviendas, vehículos y edificios de uso público, cometidos todos ellos en la localidad palmeña, según explica una nota del instituto armado.

El primero de los arrestos se produjo el pasado 6 de agosto, cuando policías locales de Palma del Río sorprendieron in fraganti a esta persona cuando intentaba entrar en la iglesia de la Asunción, donde pretendía robar objetos de su interior. Inmediatamente, fue puesto a disposición de la Guardia Civil, quien asumió la investigación de los hechos.

Diez delitos contra el patrimonio, entre ellos, en el Palacio de Portocarrero

Esas pesquisas llevaron a cotejar denuncias previas y analizar el modus operandi utilizados por este hombre, "lo que permitió esclarecer otros cuatro delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) cometidos en domicilios y vehículos". Especialmente destacado fue el robo cometido en el Palacio de Portocarrero, un inmueble de gran valor patrimonial y cultural, "cuyos efectos fueron recuperados en su mayor parte y devueltos a sus legítimos propietarios", explica la nota del instituto armado.

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Una vez esta persona fue puesta a disposición judicial y finalmente salió en libertad, posteriores investigaciones llevaron a su segunda detención por otros cinco presuntos delitos contra el patrimonio en viviendas de Palma del Río. En este segundo arresto, esta persona, tras detectar la presencia de los guardias civiles, "emprendió la huida y se ocultó en una vivienda, logrando los agentes su detención".

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