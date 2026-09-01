Corte de la N-331: UPOA exige medidas para garantizar el acceso al Hospital de Montilla desde Aguilar de la Frontera

El Grupo Municipal de Unidad Popular de Aguilar de la Frontera (UPOA) ha reclamado a las administraciones competentes "medidas inmediatas" para garantizar el acceso de los vecinos de Aguilar al Hospital de Montilla durante el tiempo en el que esté activo el corte de la carretera nacional N-331, que se prolongará hasta el 1 de marzo del próximo año como consecuencia de las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecutará en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Montilla y Aguilar de la Frontera.

El portavoz de la formación, Antonio Zurera López, exige que se establezca un "acceso rápido, seguro y efectivo" al centro hospitalario durante los seis meses en los que permanecerá interrumpida la circulación entre Montilla y Aguilar de la Frontera.

El corte impedirá utilizar el acceso habitual a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba–Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, los desplazamientos deberán canalizarse a través del enlace 27, situado en la zona de El Portichuelo y conectado con La Rambla, Montemayor y Montilla.

Un rodeo que alarga el tiempo para llegar al hospital

Unidad Popular de Aguilar considera que este recorrido alternativo supone un rodeo respecto al trayecto habitual entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla. La formación sostiene que las consecuencias del desvío no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la movilidad o de la circulación por carretera.

Así, Antonio Zurera señala que "no estamos ante un simple problema de tráfico o de movilidad", sino "ante un problema que afecta directamente a un servicio esencial, como es el acceso de los vecinos y vecinas de Aguilar a su hospital de referencia, el Hospital de Montilla".

El portavoz de UPOA advierte también sobre el tiempo adicional que puede suponer el itinerario alternativo. "Puede que sobre el papel se hable de diez o quince minutos más, pero cuando hablamos de una urgencia sanitaria, esos minutos pueden ser determinantes", afirma.

Ante esta situación, Unidad Popular de Aguilar pregunta si existe alguna solución coordinada entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Junta de Andalucía, el Gobierno central, ADIF y las autoridades responsables de las carreteras y de los servicios de emergencia.

Pregunta por la parada del autobús de línea

La formación política también solicita información sobre el transporte público y, en particular, sobre el mantenimiento de la parada del autobús de línea en el Hospital de Montilla para los vecinos de Aguilar de la Frontera que no disponen de vehículo propio.

Unidad Popular de Aguilar ha solicitado también al Ayuntamiento de Aguilar que convoque "urgentemente" una reunión de trabajo con todas las administraciones competentes y con los responsables sanitarios.