Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo públicoCierre de mercado del Córdoba CFConsumo de tabacoFabricación de obuses en CórdobaNuevas titulaciones de la UCOAyudas recuperación CeutaAsignatura pendiente CCFSaya de la MercedOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosProgramación 'Córdoba en púrpura'Incendio en el GuadalquivirCambio de sentido Huerta Santa IsabelPrecio de la viviendaVuelta a España en Palma del RíoBatalla de 'farmear aura' en Córdoba
instagramlinkedin

El tiempo

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas

Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Cielo con nubes altas sobre el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, en Córdoba.

Cielo con nubes altas sobre el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, en Córdoba. / M. R.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tomás Moreno

Córdoba

El incremento constante de las temperaturas mínimas y máximas que estamos experimentando en los últimos días tendrá hoy un freno puntual que, unido a la probabilidad de lluvias en el tercio sur de la provincia de Córdoba, nos lleva a poder hablar de una leve 'tregua climática de 24 horas'. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera "chubascos ocasionales en el tercio sur de la provincia" en las primeras horas de la jornada.

Un martes en el que inauguramos el mes de septiembre que, pese a estas primeras horas de cierto asueto, trae consigo un creciente calor que encontrará su pico en torno al jueves de esta semana, cuando pueden superarse los 42 grados en diversos puntos de Córdoba y provincia.

Variación y previsión de temperaturas hasta el jueves 3 de septiembre, en mapa elaborado por la Aemet.

Variación y previsión de temperaturas hasta el jueves 3 de septiembre, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

No obstante, quedándonos con el pronóstico de la Aemet para Córdoba y provincia hoy martes, 1 de septiembre, habrá cielos con intervalos nubosos durante la primera mitad del día, sin descartar chubascos ocasionales en el tercio sur de la provincia; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana. Polvo en suspensión en el tercio sur de la provincia, sin descartar que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 37º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El miércoles, nuevo ascenso de las temperaturas

Este miércoles, 2 de septiembre, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 36º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  2. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
  3. Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
  4. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  5. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  6. Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
  7. Investigan el asalto en su domicilio a una pareja de ancianos en Palma del Río: 'Se abalanzó sobre el abuelo y empezó a pegarle
  8. El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Cabra eleva a 250.000 euros las ayudas a pymes, emprendedores y comercios

Cabra eleva a 250.000 euros las ayudas a pymes, emprendedores y comercios

Vecinos de Los Poleares de Lucena denuncian un importante movimiento de tierras a escasos metros del arroyo de Agua Nevada

El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso con la vista puesta en Ceuta: "Vamos a defender los intereses de los ceutíes"

El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso con la vista puesta en Ceuta: "Vamos a defender los intereses de los ceutíes"

Finaliza este lunes la Operación Retorno del verano 2026 con normalidad en las carreteras cordobesas

Finaliza este lunes la Operación Retorno del verano 2026 con normalidad en las carreteras cordobesas

La Junta mejora la seguridad y la conservación de varios puentes en las carreteras A-423 y A-435 a su paso por Pozoblanco

La Junta mejora la seguridad y la conservación de varios puentes en las carreteras A-423 y A-435 a su paso por Pozoblanco

Ocho rutas ornitológicas en la Subbética cordobesa: la Mancomunidad instala la nueva señalética, que cuenta con códigos QR

Ocho rutas ornitológicas en la Subbética cordobesa: la Mancomunidad instala la nueva señalética, que cuenta con códigos QR
Tracking Pixel Contents