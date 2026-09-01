Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas

El incremento constante de las temperaturas mínimas y máximas que estamos experimentando en los últimos días tendrá hoy un freno puntual que, unido a la probabilidad de lluvias en el tercio sur de la provincia de Córdoba, nos lleva a poder hablar de una leve 'tregua climática de 24 horas'. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera "chubascos ocasionales en el tercio sur de la provincia" en las primeras horas de la jornada.

Un martes en el que inauguramos el mes de septiembre que, pese a estas primeras horas de cierto asueto, trae consigo un creciente calor que encontrará su pico en torno al jueves de esta semana, cuando pueden superarse los 42 grados en diversos puntos de Córdoba y provincia.

Variación y previsión de temperaturas hasta el jueves 3 de septiembre, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

No obstante, quedándonos con el pronóstico de la Aemet para Córdoba y provincia hoy martes, 1 de septiembre, habrá cielos con intervalos nubosos durante la primera mitad del día, sin descartar chubascos ocasionales en el tercio sur de la provincia; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana. Polvo en suspensión en el tercio sur de la provincia, sin descartar que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 37º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El miércoles, nuevo ascenso de las temperaturas

Este miércoles, 2 de septiembre, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 36º.