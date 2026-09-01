Benamejí presenta el cartel anunciador de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Gracia Coronada

El Ayuntamiento de Benamejí ha presentado oficialmente el cartel anunciador de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Gracia Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de la villa. La obra, realizada por María Reyes, se convierte en la imagen de unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad, la memoria y la vida colectiva del municipio.

El acto, celebrado en el Ayuntamiento de Benamejí, contó con la participación de la alcaldesa, Carmen Lara; el concejal de Fiestas, Miguel Ángel Sánchez; y el hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de Gracia Coronada, Baldomero Martínez, quienes acompañaron a la autora durante la presentación.

El cartel ofrece una mirada actual sobre los dos grandes sentimientos que confluyen cada septiembre en Benamejí: la devoción a la Virgen de Gracia Coronada y la alegría de unas fiestas vividas en la calle. La patrona y el Niño ocupan el eje central de una composición que incorpora una pareja bailando, flores, color y fuegos artificiales.

María Reyes emplea una estética gráfica y contemporánea en la que conviven el dibujo en blanco y negro de la imagen mariana con la intensidad cromática de los elementos populares. Los tonos rosas y fucsias aportan unidad, vitalidad y personalidad a un cartel que conecta la solemnidad de la tradición con el movimiento y la espontaneidad de la feria.

La composición refleja distintas formas de vivir estas fechas: la emoción ante la patrona, el encuentro entre generaciones, el baile, la música y la celebración compartida. La obra representa a un pueblo que celebra sus tradiciones desde el respeto, el orgullo y la participación.

Con esta presentación, Benamejí inicia la cuenta atrás para la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Gracia Coronada, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones, colectivos y entidades locales.

Cartel oficial de la Feria y Fiestas de Benamejí. / Córdoba

Una preferia marcada por la cultura, el deporte y la convivencia

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con Montaditada Fest, una noche solidaria de convivencia, gastronomía y música con la orquesta El Trueno Azul y una posterior sesión de DJ en la plaza de la Constitución.

El sábado 5 se celebrarán la fase final de la Liga Local de Béisbol, la VI Exhibición de Baile de Salón y la 44 Partía Flamenca de Benamejí, una de las grandes citas culturales de la preferia.

El domingo 6 tendrá lugar la carrera de galgos organizada por la Peña Los 9. El martes 8 se celebrará la Recepción a Nuestros Mayores, con la entrega de distinciones a los Senior Honor y el espectáculo de Silverio Belmonte en homenaje a Rocío Jurado.

El miércoles 9, a las 22:00 horas, tendrá lugar el encendido del alumbrado extraordinario, que anunciará la llegada de los días grandes.

Del 10 al 13 de septiembre, los días grandes de Benamejí

El inicio oficial llegará el jueves 10 de septiembre con el desfile de gigantes y cabezudos, acompañado por una charanga. A su llegada a la Plaza de la Constitución se realizará el disparo de cohetes, el repique de campanas y el lanzamiento de chucherías, antes de la Fiesta del Agua organizada por la Asociación Jaleo. La jornada finalizará con la orquesta Travesura.

El viernes 11, Benamejí vivirá la Feria de Día en el Paseo. La charanga Los Piononos y el Paseo Real de Caballos abrirán una programación que incluirá degustaciones de vino de la Denominación de Origen Montilla-Moriles y jamón de la Denominación de Origen Los Pedroches. La música continuará con Los Tumbaos, Aslándticos y la orquesta Azahara.

El sábado 12, día central de las celebraciones en honor a la Virgen de Gracia Coronada, la entrada triunfal de la patrona será recibida con un castillo de fuegos artificiales. A continuación, la Caseta Municipal acogerá el concierto de Joana Jiménez y la actuación de la orquesta Mediterráneo, con la participación de Antonio Castaño.

Las fiestas concluirán el domingo 13 con la tradicional romería y el Concurso de Carrozas. A las 20.00 horas actuará Los Cuatro Caños en la explanada del Santuario de Jesús del Alto y, tras el regreso de la cofradía al núcleo urbano, el grupo Olivetti pondrá el broche musical en la Plaza de Andalucía.

La Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Gracia Coronada constituye uno de los acontecimientos sociales y culturales más importantes del calendario municipal. Además de fortalecer la convivencia y el sentimiento de pertenencia, genera un impacto positivo en la hostelería, el comercio y la actividad económica local.

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El Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a quienes visiten Benamejí a disfrutar de una programación para diferentes públicos, haciendo compatible la diversión con el respeto, la convivencia y el cuidado de los espacios comunes.