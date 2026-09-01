Baena reanuda las obras del PFEA 2025-2026 tras la suspensión por las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Baena ha anunciado la reanudación de las obras correspondientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, una vez superado el periodo de las altas temperaturas del verano. La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha comparecido junto al delegado de Presidencia y concejal de la Unidad de Servicios, José García Malagón, y el delegado de Centro Histórico, Parques y Jardines, David Bazuelo, para informar sobre el estado de las diferentes actuaciones.

Serrano ha explicado que, en total, se han programado cinco proyectos, con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros, que contemplan actuaciones en la calle Puerta del Sol y adyacentes, Poeta Luis Carrillo Sotomayor, Parque Ramón Santaella, Polideportivo Municipal Juan Carlos I y calle Luque de Albendín.

Según ha señalado, el objetivo del programa es doble: por un lado, mejorar y reurbanizar calles, espacios públicos e instalaciones municipales, y por otro, proporcionar una oportunidad laboral a los trabajadores eventuales del campo durante los periodos en los que disminuye la actividad agrícola.

Empleo fuera de las campañas agrícolas

En este sentido, ha recordado que las obras comenzaron en diciembre de 2025 y fueron suspendidas para facilitar que quienes encontraran trabajo durante la campaña agrícola pudieran incorporarse al campo. La alcaldesa ha destacado especialmente la situación de las mujeres eventuales, que cuentan cada vez con menos oportunidades laborales en determinadas campañas como consecuencia de la mecanización del campo y de las condiciones derivadas del cambio climático.

Posteriormente, las obras tuvieron que volver a suspenderse durante el verano por las altas temperaturas y las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. La alcaldesa ha recordado que el pasado 10 de julio se alcanzaron los 43 grados a la una de la tarde, circunstancia que obligó a interrumpir los trabajos.

Trabajos que se llevan a cabo con el PFEA en Baena. / Juan Carlos Roldán

La responsable municipal ha subrayado que la suspensión no supuso el abandono de las actuaciones, sino una medida temporal de seguridad para proteger a los trabajadores frente a las condiciones meteorológicas adversas. En este sentido, ha señalado que los tajos se reanudan ahora, coincidiendo con el inicio de septiembre, y deberán desarrollarse teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y las indicaciones de los técnicos municipales.

La planificación establece que las actuaciones se prolonguen hasta el 3 de noviembre, fecha en torno a la cual puede comenzar nuevamente la campaña de recogida de aceituna. De esta manera, ha indicado la alcaldesa, se pretende facilitar que los trabajadores eventuales puedan enlazar los periodos de empleo en el PFEA con las campañas agrícolas.

Actuaciones en el casco histórico

Uno de los principales ámbitos de actuación del PFEA 2025-2026 es el casco histórico de Baena, con la intervención en la calle Puerta del Sol y sus vías adyacentes. La alcaldesa ha defendido la apuesta del equipo de gobierno por la recuperación y mejora de este espacio, al tiempo que ha destacado que las actuaciones responden tanto a criterios políticos como a criterios técnicos.

Serrano ha vinculado la mejora de las infraestructuras del centro histórico con la estrategia municipal de diversificación económica y apuesta por un turismo sostenible y patrimonial, así como con el potencial de Baena como pueblo blanco y destino vinculado al patrimonio. También ha destacado la importancia creciente del Camino Mozárabe a Santiago y el paso de peregrinos por la localidad.