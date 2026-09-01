Infraestructuras
El Ayuntamiento de Puente Genil licitará a final de año las obras de la glorieta de la Cañada de la Plata
El Consistorio pontano espera el proyecto antes del 10 de septiembre para poder iniciar la licitación de las obras entre octubre y noviembre
El Ayuntamiento de Puente Genil espera recibir en breve el proyecto de la glorieta de la Cañada de la Plata, que se construirá en la A-318 a la altura del actual cruce y que busca reducir la peligrosidad que actualmente presenta este punto.
Desde el Consistorio se ha informado que la empresa a la que se adjudicó este proyecto por 17.000 euros (IVA incluido) está ultimando el contenido del mismo, precisando que está prevista su entrega antes del 10 de septiembre.
La rotonda tiene un presupuesto de 120.000 euros
Una vez entregado, en el pleno ordinario de septiembre se debe aprobar una modificación presupuestaria para que el Ayuntamiento disponga de la cuantía correspondiente para la ejecución del proyecto de la rotonda en la Cañada de la Plata, que tiene un presupuesto de 120.000 euros.
A partir de ahí, la licitación de las obras para construir la glorieta podría estar abierta entre los meses de octubre y noviembre. "Si todo va bien con la adjudicación, en los primeros meses de 2027 podrían dar comienzo las obras", han destacado fuentes municipales.
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