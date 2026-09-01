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Junta de gobierno

El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba el proyecto para cubrir las pistas del polideportivo

La actuación, con un presupuesto de 680.000 euros, contempla una pista polideportiva y la ampliación del graderío, y las obras comenzarán a finales de 2026 o principios de 2027

Recreación de la cubierta del polideportivo municipal de Puente Genil.

Recreación de la cubierta del polideportivo municipal de Puente Genil. / CÓRDOBA

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado el proyecto para cubrir las pistas deportivas de la zona norte del polideportivo municipal Francisco Manzano.

Los trabajos consistirán en la instalación de una estructura metálica a modo de techado de unos 1.600 metros que, en palabras del portavoz del equipo de gobierno municipal, Javier Villafranca, "ayudarán a reordenar todo ese espacio, de modo que, de las dos pistas actuales, vamos a pasar a contar con una pista polideportiva, en la que se podrán desarrollar actividades de fútbol-sala, baloncesto y balonmano".

Un graderío con más capacidad

Villafranca señaló que el proyecto, redactado por el arquitecto Rafael Molina, también incluye la ampliación del graderío en el flanco este, la instalación del alumbrado y la adecuación de accesibilidad con la rampa reglamentaria.

Javier Villafranca informa sobre los acuerdos de la junta de gobierno de Puente Genil.

Javier Villafranca informa sobre los acuerdos de la junta de gobierno de Puente Genil. / V. Requena

"Se trata de una inversión con un presupuesto muy importante, una base de licitación de 562.000 euros, más 118.000 euros de IVA, alcanzando en su globalidad los 680.000 euros. Una vez aprobado este proyecto se va a licitar por la plataforma de contratación del sector público, contemplándose un periodo máximo de desarrollo de las obras de 12 meses", afirmó el edil.

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"Hoy hemos aprobado el proyecto completo, las bases de contratación, de una actuación cuyas obras comenzarán o a finales de este año o a primeros de 2027, que va a permitir que Puente Genil cuente con unas nuevas instalaciones deportivas en el polideportivo municipal, con dos pistas de baloncesto y otra de futbol-sala y balonmano".

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