La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

La Vuelta Ciclista a España 2026 tiene en esta edición un recorrido muy andaluz. De las 21 etapas que componen el paisaje por el que competirán algunos de los mejores ciclistas del planeta, un total de 10 recorren exclusivamente provincias andaluzas. Es decir, prácticamente el 50% de todo el recorrido está compuesto por etapas con salida, llegada y recorrido pleno en Andalucía.

En el caso de Córdoba, se correrá una etapa, la número 15, con una altimetría de media montaña que la convertirá en ideal para fugas e incluso para un final al esprint. Se disputa el domingo 6 de septiembre, justo después de un calendario rompepiernas con dos etapas de montaña y otra de media montaña. Calar Alto, Loja y Sierra de la Pandera escoltan la llegada del pelotón a la provincia de Córdoba. Tres monumentos que serán claves para definir el podio e incluso el probable ganador del maillot rojo de vencedor de la Vuelta, por lo que los principales favoritos podrían llegar con el estómago lleno a su cita con la provincia de Córdoba, dejando espacio para que clasicómanos, expertos en fugas y algún que otro esprinter que vaya bien para arriba se disputen la victoria.

Enric Mas, favorito a la victoria en la Vuelta a España. / MOVISTAR TEAM

Salida en Palma del Río y llegada a Córdoba

La 15ª etapa de la Vuelta a España parte de Palma del Río, en la Vega del Guadalquivir, aunque tras unos primeros kilómetros de llano, pronto buscará la Sierra de Córdoba tras el paso por Posadas. La localidad palmeña acoge la salida y lo hace con la ilusión de mostrar su imagen a España y el mundo, recibiendo la llegada de ciclistas de la talla de Wout Van Aert, Primoz Roglic, Enric Mas, Iván Romeo, Sepp Kuss o Richard Carapaz.

Palma del Río, mucho más que sus sabrosas naranjas

Son muchos los monumentos, lugares de interés, tradiciones, gastronomía y esencias de Palma del Río que se ponen en el escaparate de la Vuelta a España. Porque la localidad palmeña es mucho más que sus conocidas y sabrosas naranjas, que son un tesoro de su tierra que se exporta por tantos rincones del planeta.

El recinto amurallado de Palma del Río está declarado Bien de Interés Cultural

Así, hay que destacar el recinto amurallado, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Unas murallas que fueron en un principio una alcazaba o castillo que ocupaba el noroeste del recinto, próximo al meandro del río Genil, por lo que dominaba las alturas y el acceso al agua durante la Edad Media.

Muralla medieval de Palma del Río. / José Muñoz

El Alcázar Palacio Portocarrero, crisol de civilizaciones

El Alcázar Palacio Portocarrero, origen, de hecho, de la localidad de Palma del Río, es un crisol de civilizaciones romana, árabe, judía y cristiana. En su seno se unen la arquitectura, la historia, la naturaleza y las costumbres de Palma del Río, con pórticos renacentistas, pórticos y jardines hispano-mudéjares que atesoran más de 400 cítricos. Además, los visitantes que se acerquen a ver salir a los ciclistas también podrán admirar la Alcazaba, una fortaleza militar almorávide formada por cuatro torreones entrelazados entre sí por los lienzos de la muralla. El quinto torreón, de más envergadura, es denominado la Mesa de San Pedro.

Trabajos en una de las empresas dedicadas a la comercialización de naranjas de Palma del Río / Elisa Manzano

También es admirable de ver en persona la Puerta del Sol de la muralla almohade o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un edificio barroco levantado en el siglo XVIII en el solar que ocupaba desde la reconquista la iglesia de Santa María. Más atrás en el tiempo hay que viajar para poder hablar del convento de Santa Clara, erigido desde 1498 gracias a una bula del Papa Alejandro VI, y donde se asentó la orden de las clarisas.

Un Puente de Hierro diseñado en los talleres de donde salió la torre Eiffel

Puente de Hierro de Palma del Río, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

El Puente de Hierro, llegado desde París y diseñado en los mismos talleres donde se creó parte de la torre Eiffel, la plaza Mayor y la Casa Alhóndiga también esperan al visitante y cierran el círculo de expresiones de la arquitectura, la historia y las costumbres de Palma del Río, abiertas de par en par a todos por televisión gracias a la Vuelta a España.