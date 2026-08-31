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Vecinos de Los Poleares de Lucena denuncian un importante movimiento de tierras a escasos metros del arroyo de Agua Nevada

Los habitantes de seis calles alertan del "taponamiento" de un caudal que evita inundaciones y exigen la paralización de las obras

Vecinos de las zonas afectadas por los movimientos de tierra.

Vecinos de las zonas afectadas por los movimientos de tierra. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Fuerte movimiento vecinal en Lucena de un barrio en “revolución” ante unas misteriosas obras acometidas en las últimas semanas en la calle Villa del Río, entre ambos márgenes del arroyo Agua Nevada, en el sector sureste de la localidad, próximo a la urbanización de Los Poleares. En las últimas semanas, habitantes de esta zona han advertido movimientos de tierra de preocupante magnitud a unos cinco metros de las viviendas y la desaparición de un dique en el talud.

Principalmente, a los vecinos de hasta seis calles colindantes les genera una intensa inquietud el futuro “taponamiento” de un caudal donde desemboca la presa del Maquedano, construcción determinante en la mitigación de las inundaciones en la localidad. Francisco Luis Cuenca, portavoz de estos ciudadanos, afirma que la intervención “tiene unas dimensiones grandes” y calcula que, durante agosto, “han podido vaciar 50 o 60 bañeras de tierra” en las proximidades del cauce. Igualmente, relata que han derribado, con máquinas excavadoras y operarios, un muro de contención de “un metro y medio de altura”.

Ante esta tesitura, la pasada semana registraron un escrito en el Ayuntamiento, respaldado por unas 150 firmas, en una posición “unánime” de los residentes en este entorno de Lucena cercano al cementerio de San Jorge. En el texto, aseguran la existencia de “vertidos incontrolados” y la carencia de suministros de agua y electricidad en la parcela. Exigen colectivamente la paralización de la actuación porque sólo dispone de autorización, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la instalación de una “valla permeable y traslúcida”. De hecho, revelan que hasta estos terrenos se desplazó una inspectora del órgano competente de cuenca, quien les trasladó que “esto es totalmente ilegal”. Del mismo modo, solicitan a la administración local la restitución de la extensión, de más de 6.000 metros cuadrados, a su estado precedente.

Una posible división en parcelas

El propósito de los promotores, que adquirieron la propiedad a una entidad bancaria, añaden estos vecinos, apunta a una división en parcelaciones y a la implantación de huertos urbanos, destinado todo ello a un régimen de arrendamiento. “Esto se ha quedado totalmente plano ya”, alerta Francisco Luis Cuenca, tras los trabajos de nivelación, y “si viene una gran descarga de agua, se nos colaría en nuestras casas, con chinos, barro y tierra”.

Sobre los términos legales, argumentan que los terrenos pertenecen a un plan parcial municipal, paralizado desde 2008 y que traza la continuación de la Ronda Sur, desde el camino del Santuario de Aras hacia la carretera de Rute. En consecuencia, “no se puede construir ni poner nada, ni un invernadero”, insiste Francisco Luis Cuenca. Hace sólo unos días, proseguían unos trabajos de marcaje con gavillas. Finalmente, puntualiza que “no hay cercado nada” y avanza como “una obra en abierto”.

Zona afectada por los movimientos de tierras.

Zona afectada por los movimientos de tierras. / Manuel González

Hasta el momento, desde el Ayuntamiento ordenaron hace unos días la visita de la Policía Local. Los agentes constataron la finalización de la bajada de la rasante y, según detalla la concejala de Urbanismo, Charo Valverde, la propiedad garantizó la posesión de los permisos preceptivos. El siguiente trámite municipal consistirá en la apertura del correspondiente expediente desde el área de Urbanismo y un técnico de esta concejalía “revisará” la coyuntura legal de la superficie.

A continuación, con los datos recabados, se iniciarán las acciones “convenientes”. En este sentido, la próxima incorporación de un inspector urbanístico y un auxiliar de inspección han de “agilizar y facilitar” los trámites.

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La Policía Local sí ha corroborado que el permiso se limita al vallado de los terrenos. El Ayuntamiento, en definitiva, analizará “los peligros” y la solicitud vecinal de restituir la parcela a su estado precedente.

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