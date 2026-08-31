El PSOE exige a la Diputación de Córdoba que cumpla la moción de apoyo al taxi rural ante el cambio en el transporte de pacientes de diálisis.

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha exigido al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que cumpla la moción de apoyo al taxi rural aprobada por el Pleno en septiembre de 2023, ante el cambio previsto por la Junta de Andalucía en el transporte de pacientes de hemodiálisis.

Según ha señalado el viceportavoz socialista, Antonio Oliván, a partir de este 1 de septiembre el traslado en taxi de estos pacientes será sustituido por ambulancias no medicalizadas, una decisión que, a juicio del PSOE, perjudica tanto a los usuarios como al sector del taxi en los municipios rurales.

Oliván ha criticado que se modifique un servicio que, según ha recordado, llevaba funcionando más de 30 años y permitía trasladar a personas que necesitan desplazarse varias veces por semana para recibir tratamiento.

Una moción aprobada en 2023

El representante socialista ha recordado que la moción de apoyo al taxi rural fue aprobada en septiembre de 2023 con los votos de PSOE, IU y Vox, mientras que el PP votó en contra.

Por ello, ha reclamado a Fuentes que dé cumplimiento al acuerdo del Pleno y adopte medidas de apoyo al sector ante la pérdida de este servicio.

“Si la Diputación aprobó apoyar al taxi rural, ahora es precisamente cuando tiene que demostrarlo”, ha defendido Oliván, quien considera que el nuevo modelo podría provocar mayores esperas y desplazamientos para los pacientes.

Críticas también a Vox

El PSOE ha dirigido igualmente sus críticas a Vox, al recordar que la formación respaldó la moción de 2023 y ahora forma parte del Gobierno andaluz junto al Partido Popular.

Oliván considera que Vox debe mantener la posición que defendió entonces en la Diputación y cuestiona que apoyara una iniciativa en favor del taxi rural mientras ahora respalda al Ejecutivo autonómico responsable del cambio en el modelo de transporte.

El Grupo Socialista reclama, en definitiva, que la Diputación adopte medidas en defensa del taxi rural y que se garantice a los pacientes de hemodiálisis un transporte “digno, seguro y adecuado a sus circunstancias”.