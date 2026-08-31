Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer"

"Soy una agricultora que vive día a día feliz, aquí, entre este mar de olivos que generación tras generación han ido dejando sus valores hasta llegar a mí como legado". Así se define Paula de Prado, agricultora de 34 años al frente de una finca de olivar centenario en Baena (Córdoba), protagonista del cuarto episodio de la segunda temporada de Follow a Farmer Spain, la serie documental impulsada por BASF que recorre el día a día de agricultores de toda España. El capítulo se titula Así es la vida entre olivos en pleno verano.

Criada en la propia finca, Paula de Prado asegura que no vive su profesión como un trabajo convencional, sino como una forma de entender el mundo que la rodea. "No considero que esto sea un trabajo como tal, sino una forma de vida, una forma de entender dónde me he criado y el porqué pasan las cosas a mi alrededor", explica. La baenense volvió de Madrid para ponerse al frente de la fina de olivos ella sola.

Recuperación de la finca tras años de abandono

La agricultora cordobesa reconoce que su explotación atraviesa un proceso de recuperación tras "unos años de bastante sufrimiento", en los que la finca estuvo en situación de abandono. Sin embargo, la comparación con la última campaña le resulta esperanzadora. "En comparación con el año pasado, estamos teniendo bastante mejoría y buena respuesta por parte de los olivos, y eso significa que estamos haciendo bien el trabajo", afirma. Esta previsión, a las puertas del inicio del año agrícola, coincide con la de otros expertos: la cosecha de aceituna será mayor que la del año pasado.

El vídeo muestra el estado actual del fruto, ya en fase de engorde, con un calibre y un brillo que la propia productora destaca frente a la campaña anterior.

El calor extremo pone a prueba al olivo en Baena

Con temperaturas que en Córdoba superan con facilidad los 40 grados en pleno verano, Paula de Prado detalla cómo el olivo activa un mecanismo natural de defensa frente al estrés hídrico: cierra los estomas situados en el envés plateado de la hoja para frenar la pérdida de agua y la entrada de CO2.

Según explica, ese cierre ralentiza, o prácticamente detiene, la actividad fisiológica del árbol durante las horas de más calor, una respuesta que el olivo pone en marcha aprovechando el agua retenida de las lluvias del invierno.

Además, para ayudar al cultivo a afrontar el verano, la agricultora aplica un tratamiento con caolín, una arcilla natural blanca que crea una fina película sobre ramas y hojas. "Repele la radiación del sol, bajándole hasta un 50% la temperatura al olivo", señala Paula de Padro, quien añade que este producto también actúa como barrera frente a la mosca del olivo, una plaga que, según indica, todavía no se considera un riesgo grave en la zona, aunque se realizan muestreos periódicos por precaución.

El legado de Salvador de Prado y la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe

La producción de la finca tiene su salida en la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, de la que De Prado se declara consumidora fiel. "Siempre, mi aceite favorito es el de la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe", bromea durante un desayuno junto a su tía, Mercedes de Prado, conocida en el entorno familiar como Yeye. Fue precisamente ella quien recordó durante la conversación que el fundador de la cooperativa fue Salvador de Prado, abuelo de Paula: "Cogió a un equipo de gente que no había estudiado nada, pero que supo seguir los pasos".

La agricultora cierra el capítulo agradecida por su origen y por la herencia familiar recibida: "Agradecida de haber nacido en esta tierra que tanto me ha dado, con una familia que viene del sector del olivar, y orgullosa de ser agricultora, como ha sido siempre mi familia".