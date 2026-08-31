Una patrulla de la Guardia Civil sofoca un incendio en una nave industrial de Espiel.

Una patrulla de la Guardia Civil logró sofocar con rapidez un incendio desatado en una nave industrial de Espiel, en concreto, en un aserradero, según informa este cuerpo en una nota de prensa. La instalación está ubicada junto a la carretera N-432.

Los agentes observaron que en la parte trasera de la nave había varios montones de serrín quemándose, mientras la llamas estaban afectando también a una estructura de chapa anexa, además de al tejado. Además, una máquina excavadora propiedad de la empresa corría el riesgo de quemarse.

Utilizaron un extintor del coche oficial para controlar las llamas

Ante el peligro observado, los guardias civiles utilizaron un extintor de polvo de su vehículo oficial para evitar que las llamas se propagasen, "ya que e el lugar no se encontraba ningún empleado ni el responsable" de la compañía, explica el instituto armado en una nota de prensa.

Tras lograr controlar el fuego, los agentes localizaron a los responsables, que se personaron en la nave junto con tres trabajadores para refrescar la zona y terminar de extinguir las llamas, apoyados además con una motobomba. Por todo ello, no fue necesario dar aviso a los bomberos.

Había importantes cantidades de madera y serrín dentro de la nave

Según explica la Guardia Civil en su comunicado, el incendio "pudo haber tenido su origen en los trabajos, que se habían estado realizando en el interior de la empresa con una radial, pudiendo haber podido saltar alguna chispa y prender el serrín".

Gracias a la rápida actuación de los agentes, no se vio afectada la nave de la empresa, ni los vehículos, ni personas, afectando el incendio solo a una estructura anexa a la nave. La cantidad de serrín y madera que había en su interior era de una magnitud importante, por lo que, de no haber mediado la intervención del instituto armado, se podría haber generado un incendio de grandes dimensiones con consecuencias económicas y personales.