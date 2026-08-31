Sucesos
Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
El instituto armado confirma que tuvo que controlar "la alteración del orden público" y también "calmar los ánimos"
La presión vecinal ha obligado este domingo a unos okupas a desalojar una vivienda en la localidad de Fernán Núñez. Cientos de personas, según afirman fuentes consultadas por Diario CÓRDOBA, acudieron a la casa y sacaron enseres y otros elementos a la vía pública para forzar la salida de estos individuos. Finalmente, los okupas abandonaron el lugar escoltados por la Guardia Civil.
El instituto armado ha confirmado este lunes su intervención en el incidente para controlar "la alteracion del orden público" y "calmar los ánimos" de los presentes. También señala que los okupas abandonaron de forma voluntaria su okupación "ante la presión vecinal". Dadas las circunstancias, los agentes tuvieron que protegerles y sacarlos de la zona.
Organización vecinal para detener la ocupación
Por el momento, no ha trascendido más información oficial sobre esta actuación, en la que los vecinos se han organizado para detener la ocupación ilegal de una vivienda. Las mismas fuentes apuntan, además, que este no habría sido el único caso ocurrido durante el fin de semana en la provincia. La estadística del Ministerio del Interior apunta a un auge de este tipo de delitos en los últimos años en Córdoba.
Por el momento, la Guardia Civil no ha recibido denuncias relacionadas con la okupación en Fernán Núñez. De este modo, explica que están pendientes de recibirlas y de identificar a las personas intervinientes, y una vez que esto ocurra iniciarán las actuaciones procedentes.
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
- Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
- Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
- Investigan el asalto en su domicilio a una pareja de ancianos en Palma del Río: 'Se abalanzó sobre el abuelo y empezó a pegarle
- El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)
- El ‘jardín’ más inaccesible de Córdoba: un paraje imposible a más de 1.300 metros de altura