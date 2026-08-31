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Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

El instituto armado confirma que tuvo que controlar "la alteración del orden público" y también "calmar los ánimos"

Un agente de la Guardia Civil, en Fernán Núñez.

Un agente de la Guardia Civil, en Fernán Núñez. / CÓRDOBA

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La presión vecinal ha obligado este domingo a unos okupas a desalojar una vivienda en la localidad de Fernán Núñez. Cientos de personas, según afirman fuentes consultadas por Diario CÓRDOBA, acudieron a la casa y sacaron enseres y otros elementos a la vía pública para forzar la salida de estos individuos. Finalmente, los okupas abandonaron el lugar escoltados por la Guardia Civil.

El instituto armado ha confirmado este lunes su intervención en el incidente para controlar "la alteracion del orden público" y "calmar los ánimos" de los presentes. También señala que los okupas abandonaron de forma voluntaria su okupación "ante la presión vecinal". Dadas las circunstancias, los agentes tuvieron que protegerles y sacarlos de la zona.

Organización vecinal para detener la ocupación

Por el momento, no ha trascendido más información oficial sobre esta actuación, en la que los vecinos se han organizado para detener la ocupación ilegal de una vivienda. Las mismas fuentes apuntan, además, que este no habría sido el único caso ocurrido durante el fin de semana en la provincia. La estadística del Ministerio del Interior apunta a un auge de este tipo de delitos en los últimos años en Córdoba.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, la Guardia Civil no ha recibido denuncias relacionadas con la okupación en Fernán Núñez. De este modo, explica que están pendientes de recibirlas y de identificar a las personas intervinientes, y una vez que esto ocurra iniciarán las actuaciones procedentes.

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