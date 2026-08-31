Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosOkupas en Fernán NúñezProgramación 'Córdoba en púrpura'Percán Córdoba CFDerrota del Córdoba CFVuelta a España en Palma del RíoMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Sucesos

Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

Antonio García, alcalde de la localidad, explica que los propietarios de una vivienda han hallado enseres de otra familia y los han sacado a la vía pública, requiriendo la presencia de la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil, en Montemayor.

Un agente de la Guardia Civil, en Montemayor. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El municipio cordobés de Montemayor ha reforzado estos días su vigilancia policial después de que una familia encontrase enseres de otros individuos al regresar a su vivienda, ubicada en una calle céntrica de la localidad. Los hechos ocurrieron este sábado y, según explica el alcalde, Antonio García, fue requerida la presencia de la Guardia Civil.

Unos vecinos alertaron a los propietarios de la casa de que observaban a otros individuos merodeando en el lugar y cuando los dueños llegaron, accedieron al interior con su llave y hallaron las pertenencias de personas extrañas. Decidieron sacar los enseres a la vía pública y después de hacerlo "se presentó una familia que alegó que llevaba varios días allí", detalla. Ante situación, requirieron la presencia del instituto armado.

Refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local

Antonio García precisa que, a raíz de este incidente, han reforzado la vigilancia por parte de la Policía Local y ahora están efectuando más servicios. Así, el regidor municipal aclara que Montemayor no está sufriendo okupaciones de viviendas, pero "si la población se preocupa, nosotros también. Hemos reforzado los servicios de la Policía Local pero por precaución", precisa.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, la Guardia Civil no ha confirmado su actuación en este incidente. Sí ha confirmado que este domingo tuvo que escoltar a unos okupas en el municipio de Fernán Núñez, después de que cientos de vecinos los presionaran para abandonar una vivienda. En este caso, afirma que protegió y sacó de la zona a los okupas ante el altercado generado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents