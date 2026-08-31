Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

El municipio cordobés de Montemayor ha reforzado estos días su vigilancia policial después de que una familia encontrase enseres de otros individuos al regresar a su vivienda, ubicada en una calle céntrica de la localidad. Los hechos ocurrieron este sábado y, según explica el alcalde, Antonio García, fue requerida la presencia de la Guardia Civil.

Unos vecinos alertaron a los propietarios de la casa de que observaban a otros individuos merodeando en el lugar y cuando los dueños llegaron, accedieron al interior con su llave y hallaron las pertenencias de personas extrañas. Decidieron sacar los enseres a la vía pública y después de hacerlo "se presentó una familia que alegó que llevaba varios días allí", detalla. Ante situación, requirieron la presencia del instituto armado.

Refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local

Antonio García precisa que, a raíz de este incidente, han reforzado la vigilancia por parte de la Policía Local y ahora están efectuando más servicios. Así, el regidor municipal aclara que Montemayor no está sufriendo okupaciones de viviendas, pero "si la población se preocupa, nosotros también. Hemos reforzado los servicios de la Policía Local pero por precaución", precisa.

Por ahora, la Guardia Civil no ha confirmado su actuación en este incidente. Sí ha confirmado que este domingo tuvo que escoltar a unos okupas en el municipio de Fernán Núñez, después de que cientos de vecinos los presionaran para abandonar una vivienda. En este caso, afirma que protegió y sacó de la zona a los okupas ante el altercado generado.