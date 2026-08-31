La Junta mejora la seguridad y la conservación de varios puentes en las carreteras A-423 y A-435 a su paso por Pozoblanco

La Junta de Andalucía está ejecutando una actuación de mejora en varios puentes de las carreteras autonómicas A-423 y A-435, en el término municipal de Pozoblanco, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, aumentar el confort de la conducción y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.

Como ha indicado la delegada de Fomento y Movilidad, Carmen Granados, los trabajos cuentan con una inversión estimada de 31.124,88 euros y consisten en la instalación de nuevas juntas de dilatación en los puentes ubicados en los puntos kilométricos 8,100 y 9,100 de la A-423, así como en los puntos 16,303 y 19,415 de la A-435.

La intervención responde a la necesidad de dotar a estas estructuras de elementos de dilatación de los que actualmente carecen. La ausencia de estas juntas repercute negativamente tanto en la comodidad de la circulación como en la conservación de los puentes, al favorecer la filtración de agua de lluvia hacia la propia estructura, lo que puede acelerar su deterioro con el paso del tiempo.

Variaciones de temperatura

Las nuevas juntas permitirán absorber los movimientos naturales de los tableros provocados por las variaciones de temperatura y el tráfico, mejorando significativamente la seguridad de los usuarios y las condiciones de circulación. Asimismo, contribuirán a evitar la entrada de agua pluvial en los elementos estructurales, favoreciendo una mayor durabilidad de la infraestructura y reduciendo las futuras necesidades de mantenimiento.

La actuación contempla la demolición del pavimento de aglomerado en los puntos donde se instalarán las nuevas juntas. Posteriormente, se procederá a la retirada de materiales aislantes existentes, el corte y acondicionamiento del firme, la limpieza de los tableros y la ejecución de una capa niveladora mediante mortero expansible para adaptar la superficie al espesor de las juntas proyectadas.

Una vez preparada la zona de trabajo, se llevará a cabo la colocación de las nuevas juntas mediante sistemas de anclaje específicos. Los trabajos incluyen la perforación de los alojamientos para los pernos, la limpieza de los taladros mediante aire a presión, la fijación de los anclajes con resina epoxi y la instalación y ajuste de las juntas hasta su completa fijación.