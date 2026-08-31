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Tráfico

Finaliza este lunes la Operación Retorno del verano 2026 con normalidad en las carreteras cordobesas

La Dirección General de Tráfico preveía un aumento de la circulación en la red secundaria, pero sin picos excesivos el final de las vacaciones

Tráfico en la A-4 a su paso por Córdoba este lunes, último día de la Operación Retorno.

Tráfico en la A-4 a su paso por Córdoba este lunes, último día de la Operación Retorno. / Víctor Castro

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Operación Retorno de las vacaciones del verano 2026 termina este lunes a las 24 horas y la normalidad ha sido la tónica general en las carreteras cordobesas, que no han sufrido los atascos que sí se han vivido en otros puntos de la geografía española.

El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico comenzó el pasado viernes con la previsión de que por las carreteras andaluzas circularán en torno a 1,5 millones de vehículos. Aunque la DGT no ha facilitado información sobre la previsión de desplazamientos por la provincia de Córdoba, sí aparece la carretera A-4 como uno de los puntos conflictivos en los que podrían darse retenciones, especialmente a la entrada y salida de las grandes ciudades como la capital cordobesa.

Tráfico en los acceso a Córdoba durante la mañana de este lunes.

Tráfico en los acceso a Córdoba durante la mañana de este lunes. / Víctor Castro

Durante la mañana de este lunes y hasta primera hora de la tarde no se habían producido atascos significativos. Las únicas alertas en tiempo real de la Dirección General de Tráfico en la provincia se habían producido en carreteras secundarias, por lo general debido a vehículos detenidos, algunas obras y limitaciones de velocidad.

Otras vías de alta capacidad

Junto a la A-4, Tráfico también señaló al inicio de la Operación Retorno otras vías de alta capacidad como la A-44, A-45 (que también transcurre por Córdoba en dirección a Málaga), A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. Se espera además un incremento de la circulación en la red secundaria que conecta con zonas turísticas, de descanso y segundas residencias.

Para este lunes 31 de agosto, la DGT ha indicado que la circulación podría ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas. Además, durante prácticamente todo el día habrá movimientos de retorno presentándose problemas de circulación en los principales ejes viarios de la red de carreteras, especialmente entre las 16 y las 23 horas.

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Sin embargo, se preveía que la intensidad esté más repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.

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