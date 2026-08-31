Tráfico
Finaliza este lunes la Operación Retorno del verano 2026 con normalidad en las carreteras cordobesas
La Dirección General de Tráfico preveía un aumento de la circulación en la red secundaria, pero sin picos excesivos el final de las vacaciones
La Operación Retorno de las vacaciones del verano 2026 termina este lunes a las 24 horas y la normalidad ha sido la tónica general en las carreteras cordobesas, que no han sufrido los atascos que sí se han vivido en otros puntos de la geografía española.
El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico comenzó el pasado viernes con la previsión de que por las carreteras andaluzas circularán en torno a 1,5 millones de vehículos. Aunque la DGT no ha facilitado información sobre la previsión de desplazamientos por la provincia de Córdoba, sí aparece la carretera A-4 como uno de los puntos conflictivos en los que podrían darse retenciones, especialmente a la entrada y salida de las grandes ciudades como la capital cordobesa.
Durante la mañana de este lunes y hasta primera hora de la tarde no se habían producido atascos significativos. Las únicas alertas en tiempo real de la Dirección General de Tráfico en la provincia se habían producido en carreteras secundarias, por lo general debido a vehículos detenidos, algunas obras y limitaciones de velocidad.
Otras vías de alta capacidad
Junto a la A-4, Tráfico también señaló al inicio de la Operación Retorno otras vías de alta capacidad como la A-44, A-45 (que también transcurre por Córdoba en dirección a Málaga), A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. Se espera además un incremento de la circulación en la red secundaria que conecta con zonas turísticas, de descanso y segundas residencias.
Para este lunes 31 de agosto, la DGT ha indicado que la circulación podría ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas. Además, durante prácticamente todo el día habrá movimientos de retorno presentándose problemas de circulación en los principales ejes viarios de la red de carreteras, especialmente entre las 16 y las 23 horas.
Sin embargo, se preveía que la intensidad esté más repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.
- Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
- Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
- Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: 'Hay cosas que no entendemos
- Investigan el asalto en su domicilio a una pareja de ancianos en Palma del Río: 'Se abalanzó sobre el abuelo y empezó a pegarle
- El pequeño pueblo de Córdoba en la Subbética que esconde una cueva prehistórica y un castillo andalusí (y es ideal para visitar en septiembre)
- El ‘jardín’ más inaccesible de Córdoba: un paraje imposible a más de 1.300 metros de altura