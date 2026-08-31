Medio Ambiente
La Diputación de Córdoba licita por 215 millones de euros la recogida de basuras durante siete años
El concurso está dividido en seis lotes que abarcan cuatro zonas más otros dos para la gestión de papel y vidrio junto con los puntos limpios
La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, Epremasa, acaba de poner en marcha uno de los mayores contratos de servicios de la institución provincial. La recogida de basuras en toda la provincia (excepto en la capital) ha salido a licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público dividida en varios lotes para los próximos siete años.
El presupuesto es muy elevado debido a las condiciones de un servicio que actualmente se encuentra prorrogado y que Epremasa tiene externalizado desde hace tiempo. El precio de salida del contrato, en cifras redondas, es de 180 millones para todos los lotes, que se acerca a los 200 millones una vez que se incluye el IVA correspondiente. A esa cifra hay que añadir una previsión de modificaciones a lo largo del tiempo, con lo que se superan los 215 millones de euros. Sobre esas cantidades, las empresas pueden realizar ofertas a la baja, como suele suceder en estos contratos de servicios públicos, dado que la valoración económica es clave a la hora de adjudicar el contrato.
Los seis lotes, divididos en cuatro territoriales y dos funcionales
De los seis lotes en que está dividida la licitación, cuatro son territoriales y los otros dos funcionales. Por áreas, las zonas Norte, Sur y Oeste salen a concurso por unos 40 millones de euros cada una, mientras que las comarcas del Este, con menos población, se han valorado en casi 32 millones de euros.
El quinto lote tiene un precio de salida de 15 millones y abarca la recogida de papel, cartón, vidrio y el lavado de los contenedores soterrados. La sexta categoría es una novedad en este servicio de Epremasa, según ha confirmado a este medio su presidente, Andrés Lorite, y servirá para gestionar enseres, textiles, aceites usados y los puntos limpios que hay en varias localidades. Antes de este concurso sólo se gestionaban aparte los puntos limpios.
El gasto previsto arranca en 24,6 millones de euros en 2027 y va aumentando progresivamente hasta 26,76 millones en 2033, siempre sin IVA. El coste laboral tiene un peso especialmente elevado: en el primer ejercicio asciende a unos 12,82 millones y representa el 52,1% del presupuesto anual.
El coste laboral representa más de la mitad del presupuesto
El plazo ordinario del encargo de estos servicios suele ser de cinco años, que ahora se ha elevado a siete para compensar a las empresas adjudicatarias por los elevados costes y las inversiones que tendrán que realizar. Según los cálculos elaborados por la propia Epremasa que aparecen en la memoria, las adjudicatarias tardarían entre 6,16 y 6,75 años en recuperar el dinero, lo que deja un margen de beneficio suficiente a juicio de la empresa.
Andrés Lorite ha explicado que Epremasa está «fuertemente externalizada desde que se funda la empresa en los años 80. Nosotros tenemos 60 personas, no somos como Sadeco (su contraparte en la capital), que tiene mil y pico. Es un modelo externalizado».
Epremasa se quedará los camiones sin coste
Los contratos del servicio de recogida de la basura doméstica en la provincia de Córdoba se van a alargar a siete años en lugar de los cinco que han sido habituales hasta ahora, para que las empresas tengan tiempo de recuperar la inversión inicial necesaria según los pliegos.
Entre esos gastos que deberán asumir las concesionarias está la compra de maquinaria moderna y especializada, que abarca gran parte de la inversión. En su conjunto, los seis lotes de los contratos que salen a licitación contemplan la adquisición de unos 135 vehículos o equipos móviles completamente nuevos, que se sumarán a los 78 usados o que ya existen en el parque de Epremasa y que ya están incluidos en los cuadros de amortización. Los cálculos de los pliegos de condiciones estiman una inversión cercana a los 30 millones de euros a lo largo de toda la duración de los contratos.
Un aspecto relevante de esta licitación es que Epremasa se quedará con los vehículos en propiedad una vez que terminen los siete años de contrato, algo que deberán tener en cuenta las empresas a la hora de hacer sus cálculos de amortización. Los camiones se incorporarán al parque público de la empresa ambiental dependiente de la Diputación de Córdoba sin coste alguno y con valor residual cero.
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