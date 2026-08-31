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Subvenciones

La Diputación de Córdoba impulsa proyectos para promocionar los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico

Las iniciativas se desarrollan a través de la convocatoria Iprodesal, que contó en 2025 con 200.000 euros y benefició a 21 entidades de la provincia

La Diputación de Córdoba impulsa proyectos para promocionar los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico.

La Diputación de Córdoba impulsa proyectos para promocionar los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), está desarrollando distintas actuaciones destinadas a promocionar y poner en valor los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico de la provincia dentro de la convocatoria de subvenciones Iprodesal.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha recordado que esta línea de ayudas contó en 2025 con un presupuesto de 200.000 euros y llegó a 21 entidades, cuyos proyectos pueden ejecutarse hasta finales de 2026.

Entre las iniciativas se encuentra la colaboración con Photofood España para promocionar los productos agroalimentarios cordobeses incluidos bajo la marca ‘Sabor a Córdoba’.

Promoción de los productos locales

Photofood España desarrollará inicialmente una campaña para captar productores locales y, posteriormente, otra acción digital dirigida a los consumidores para fomentar la compra y el consumo de productos de la provincia.

El proyecto contempla también la recopilación y análisis de datos para comprobar el impacto de las campañas y determinar si han permitido atraer nuevos consumidores o fidelizar a quienes ya adquirían productos cordobeses.

Photofood España es una aplicación móvil de origen cordobés creada por Ricardo Holgado que funciona como buscador de alimentos de kilómetro cero y conecta a agricultores, ganaderos y artesanos locales con consumidores y restaurantes interesados en productos de proximidad.

Una guía de artesanos de la provincia

Dentro de Iprodesal, Iprodeco colabora también con la Asociación de Moda, Diseño y Artesanía de Córdoba (Adamcor) en la elaboración de una guía de artesanos y artesanas de la provincia.

Para confeccionarla se han recopilado información e imágenes de los profesionales participantes. La publicación se difundirá en distintos encuentros vinculados a la moda y la artesanía, entre ellos Ars Olea en Castro del Río, la Feria de Artesanía de Montilla, la Feria de Moda de Palma del Río, Fuente Palmera de Moda y Córdoba Fashion.

Talleres para impulsar el talento tecnológico

La tercera iniciativa presentada corresponde al proyecto ‘Córdoba Tech Connect II: talento, innovación y futuro’, desarrollado con la Asociación de Gamers, Desarrolladores y Diseñadores.

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La propuesta incluirá cinco talleres en municipios de la provincia y otro en Córdoba capital, además de ponencias impartidas por empresas tecnológicas, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos y potenciar el talento y la innovación en este ámbito.

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