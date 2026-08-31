Córdoba, en aviso amarillo por calor de la Aemet: comienza una semana que llevará los termómetros hasta los 43 grados

Ya lo hemos empezado a sentir durante este pasado fin de semana, pero a partir de hoy lunes comienza una semana que será "significativamente más calurosa de lo normal para la época en Andalucía", según avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un post en la red social X, antes Twitter. De hecho, el instituto oficial ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa hoy lunes, 31 de agosto, entre las 13.00 y las 21.00 horas.

El termómetro llegará hoy a los 38 grados en Córdoba capital y en algunos puntos de la provincia, especialmente en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña. Por las noches, eso sí, sigue habiendo tregua térmica y las mínimas permiten el descanso. Esta pasada madrugada, sin ir más lejos, han marcado un registro de 15,3 grados en Córdoba Aeropuerto.

El pico de calor será el viernes, con 43 grados a la sombra

¿Y en los próximos días? Más calor, en un in crescendo que no tocará techo hasta, al menos, el viernes, cuando está previsto que vivamos una noche de 22 grados de mínima y una tarde de 43 grados a la sombra. A partir del próximo fin de semana, a priori, podría relajarse el calor, aunque a tantos días vista los pronósticos siempre son cambiantes e inciertos.

Variación y previsión de temperaturas hasta el jueves 3 de septiembre, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Hoy, las máximas y las mínimas siguen subiendo

Centrándonos en la previsión de la Aemet para Córdoba y provincia hoy lunes, día en el que despedimos el mes de agosto, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 38º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 35º.

El martes llega un septiembre que empieza con mucho calor

Este martes, 1 de septiembre, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes medias y altas en el sur de la provincia, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios; localmente, en el sur de la provincia, mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del suroeste por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 21º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.