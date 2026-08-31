Política
El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso con la vista puesta en Ceuta: "Vamos a defender los intereses de los ceutíes"
El PP cordobés muestra su solidaridad con Ceuta y llama a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas por la FEMP
El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha reunido en la tarde de este lunes al comité de dirección de este partido para marcar la línea de acción política en este inicio de curso que arranca con la vista puesta en la situación que está viviendo Ceuta.
Según Molina, "desde el PP cordobés, con el liderazgo de nuestro presidente Juanma Moreno, vamos a seguir impulsando Andalucía, trabajando para que sea una tierra de oportunidades y un referente de estabilidad, gestión y entendimiento". “Nuestro único objetivo es gestionar por el interés general de todos los andaluces, para seguir avanzando y creciendo”, ha asegurado.
Así mismo, el presidente del PP cordobés ha reiterado el apoyo de Córdoba y de Andalucía a la ciudad hermana de Ceuta. “Ceuta no está sola, estamos con Ceuta y vamos a defender los intereses de los ceutíes. Por ello, animó a todos los cordobeses a participar en las concentraciones de apoyo a Ceuta que ha convocado la FEMP para este miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas en la puerta de los ayuntamientos de la provincia, ha recordado Adolfo Molina y ha concluido que “estas concentraciones no van en contra de nadie, solo tienen un objetivo: defender los intereses de Ceuta y de España”.
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