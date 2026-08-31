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Empleo

Cabra eleva a 250.000 euros las ayudas a pymes, emprendedores y comercios

El plan municipal crece un 25% respecto a 2025 y prevé respaldar unas 145 actuaciones, desde nuevos negocios y contrataciones hasta el alquiler de locales

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada municipal de Desarrollo Local, Toñi García

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada municipal de Desarrollo Local, Toñi García / José Moreno

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José Moreno

José Moreno

Córdoba

El Ayuntamiento de Cabra destinará este año 250.000 euros a apoyar a autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas a través del Plan Local de Ayuda a Pymes 2026, cuya dotación aumenta un 25% respecto al pasado año. La previsión municipal es que las cuatro líneas del programa permitan respaldar alrededor de 145 actuaciones.

El alcalde, Fernando Priego, y la delegada de Desarrollo Local, Formación para el Empleo y Comercio, Toñi García, han presentado una nueva convocatoria que contempla ayudas para la creación de empresas, el emprendimiento, la contratación y el alquiler de locales comerciales.

El plazo para solicitar las subvenciones comenzará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y permanecerá abierto hasta el 5 de octubre.

La primera línea contará con 45.000 euros para empresas de nueva creación, 5.000 más que el pasado año. Además, la ayuda individual crecerá de 1.200 a 1.500 euros, con la previsión de llegar a unos 30 autónomos y empresas.

Otros 45.000 euros se dedicarán al emprendimiento de jóvenes menores de 35 años y mujeres mayores de 45. También en este caso la subvención máxima aumenta hasta los 1.500 euros y el Ayuntamiento calcula que podrá beneficiar a otras 30 personas.

Por su parte, la tercera línea mantendrá una partida de 20.000 euros para incentivar la contratación y las ampliaciones de jornada. Las ayudas alcanzarán los 1.500 euros por contrato a tiempo completo y podrán llegar a 2.000 euros cuando la persona contratada traslade su residencia a Cabra. La previsión es respaldar unos 15 contratos.

140.000 euros para locales comerciales

El mayor incremento corresponde a las ayudas para el alquiler de locales de negocio, cuya partida pasa de 100.000 a 140.000 euros, un 40% más.

Cada beneficiario podrá recibir 2.000 euros, siempre que cumpla los requisitos fijados en la convocatoria, entre ellos tener domicilio fiscal en Cabra, disponer de un contrato de alquiler con una antigüedad mínima de 12 meses y comprometerse a mantener la actividad durante otro año. El Consistorio calcula que esta línea permitirá ayudar a unos 70 establecimientos aproximadamente.

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Priego ha defendido el incremento de las ayudas como una medida para respaldar la puesta en marcha de nuevos proyectos así como la continuidad de los negocios ya existentes y favorecer la creación de empleo. «Ponemos 50.000 euros más para nuestro tejido empresarial porque cuando a nuestras empresas les va bien, Cabra crece», ha clausurado.

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