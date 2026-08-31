El Ayuntamiento de Lucena reivindica una presencia policial constante en la zona centro

El último episodio delictivo acaecido en el Paseo del Coso ha reavivado la preocupación ciudadana sobre la seguridad en este emplazamiento concreto del centro urbano de Lucena, convertido, durante los últimos años, en un foco de actitudes incívicas y perturbaciones en la convivencia.

Al borde de la medianoche del pasado domingo, agentes de la Policía Local procedieron a la detención de dos individuos tras protagonizar conductas intimidatorias y gestos obscenos y sexuales contra dos menores. Este alarmante incidente, sin precedentes anteriores, ha generado nuevamente un ambiente de inquietud entre la población, en una localización de habitual estancia y tránsito de multitud de viandantes, con especial afluencia de familias por la ubicación de un área infantil.

El Consistorio pide no alarmar a la población ante un "hecho aislado"

Desde el Ayuntamiento, acerca de este suceso, expresan una calificación de «hecho aislado», expone el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, quien solo constata «alguna molestia», en términos globales, por la zona del Paseo del Coso «hace unos meses». En su análisis, matiza que «no debemos alarmar» porque en esta céntrica plaza «no es que pasen todos los días cosas» y, en consecuencia, «la situación no es esa».

Ampliando el perímetro al conjunto de la zona centro, el gobierno local reivindica la consolidación de una «presencia policial constante» en el entorno de la Plaza Nueva, Paseo del Coso y calles Juan Valera, Las Torres y El Peso, traducida en la vigilancia, a pie, como mínimo, de una pareja de agentes. Más allá de la eventual conflictividad, Novillo también justifica este despliegue por la concurrencia de establecimientos comerciales.

La competencia en seguridad ciudadana es de la Policía Nacional

En su análisis, recuerda que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde directamente al Cuerpo Nacional de Policía, agregando, al mismo tiempo, que «nosotros», desde la Policía Local, «colaboramos y ayudamos con la mayor cantidad de horas al día».

Transmitiendo el interés por resolver esta tesitura, hace unos meses acontecía en la sección de alcaldía del Consistorio una reunión compartida por los principales mandos de la Policía Local y Policía Nacional, junto a los responsables municipales. Novillo revela que, desde el Cuerpo Nacional de Policía, se comprometieron a «aumentar» el número de efectivos en los puntos más sensibles de la zona centro, encajándose esta acción bilateral «en la buena coordinación que existe y hemos de mantener». Además, periódicamente, al tratarse de un asunto «operativo», se producen reuniones técnicas internas y de coordinación, incluyéndose, además, a la Guardia Civil.

El consumo de alcohol en la calle, una imagen cotidiana

La ingesta de alcohol en la vía pública, e incluso de otras sustancias, es una de las imágenes cotidianas más censuradas por los vecinos, unido a la visibilidad de conductas que provocan incomodidad y temor. Ángel Novillo advierte de que cualquier ciudadano goza del derecho a «la libre circulación» y únicamente resulta posible actuar ante eventuales infracciones o delitos.

Finalmente, manifiesta que «fórmulas mágicas no existen» al pronunciarse sobre una propuesta de Ciudadanos basada en «transformar el espacio» al objeto de «cambiar la dinámica» en el Paseo del Coso, implantando una segunda zona infantil en el lateral más próximo al Castillo del Moral. Sí confirma Novillo que algunas cámaras de la futura red de videovigilancia dotarán de cobertura al Paseo del Coso. Esta red de grabación continua ha de estar operativa antes de final de año. La formación política Ciudadanos, asimismo, también ha exigido un Plan de Choque de Seguridad, a través de un dispositivo conjunto de Policía Local y Policía Nacional.