El verano 'vuelve' para despedir agosto: la Aemet prevé que el termómetro siga subiendo en Córdoba con más de 10 grados de anomalía

El verano vuelve para despedir agosto y recibir un mes de septiembre que comenzará con temperaturas muy altas. Después de una segunda mitad de mes más que agradable, con noches incluso frías, desde este finde y de cara a la próxima semana el termómetro no parará de subir en Córdoba y provincia, según los pronósticos avanzados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El instituto oficial afirma que "tras unos días frescos para la época en muchas zonas de España, septiembre llega con calor de pleno verano". La causa, unas "masas de aire" sobre la península Ibérica que podrían alcanzar "más de 10 grados" de anomalía superior a lo normal para esta época del año, "especialmente a partir de mediados de la próxima semana".

Así las cosas, abonados a un verano que parecía haberse marchado antes de tiempo, pero que regresa con todo su esplendor, nos centramos ahora en lo inmediato, el pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 30 de agosto, en Córdoba y provincia. Tendremos cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.

Variación y previsión de temperaturas, este fin de semana, en España. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 37º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 33º.

El lunes, misma dinámica

Este lunes, 31 de agosto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 20º y 36º, en Pozoblanco entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.