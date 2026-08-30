Educación europea
Dos institutos de Córdoba, elegidos Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo
El IES Virgen del Campo de Cañete de las Torres y el IES Ulia Fidentia de Montemayor participarán en un programa que acerca la Unión Europea, sus instituciones y sus valores democráticos al alumnado
El IES Virgen del Campo, de Cañete de las Torres, y el IES Ulia Fidentia, de Montemayor, han sido seleccionados para formar parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), una iniciativa dirigida a acercar el funcionamiento de la Unión Europea y sus valores democráticos a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
La Diputación de Córdoba, a través de su delegada de Juventud, Sara Alguacil, ha felicitado a ambos centros por su incorporación al programa. Según ha destacado la responsable provincial, la selección sitúa a los dos institutos entre los centros educativos españoles que participan en un proyecto impulsado por el Parlamento Europeo para promover entre los jóvenes una ciudadanía «activa, crítica y comprometida» con la vida democrática.
Alguacil ha señalado que el programa pretende reforzar la educación cívica europea y permitir que el alumnado conozca de primera mano el papel del Parlamento Europeo, cómo se toman las decisiones dentro de la Unión y de qué manera las políticas comunitarias repercuten en la vida cotidiana.
Para la delegada de Juventud, la incorporación de los institutos de Cañete de las Torres y Montemayor supone también «un importante reconocimiento» al compromiso de ambos centros con la innovación educativa, la internacionalización y la formación de una ciudadanía consciente de su pertenencia al proyecto europeo.
Acercar la Unión Europea a los estudiantes de Córdoba
La participación en el programa permitirá acercar la realidad de la UE a cientos de estudiantes cordobeses, según la Diputación, y trabajar competencias vinculadas con el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el conocimiento de los asuntos europeos.
Uno de los compromisos que asumen las Escuelas Embajadoras es mantener una colaboración estrecha con los centros Europe Direct. En el caso de Córdoba, esta cooperación permitirá organizar actividades de información y formación, facilitar recursos educativos especializados y desarrollar iniciativas dirigidas tanto al alumnado y al profesorado como al conjunto de la ciudadanía.
Sara Alguacil ha subrayado en este sentido el papel del Centro Europe Direct de la Diputación de Córdoba, al que define como un puente entre los jóvenes y las políticas europeas y como un espacio de asesoramiento sobre las oportunidades que ofrece la Unión Europea.
Debates, Día de Europa y puntos de información en los institutos
El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo busca que estudiantes y profesores conozcan mejor los derechos y oportunidades vinculados a la ciudadanía europea, así como el papel que desempeña el Parlamento Europeo dentro del proceso de toma de decisiones.
Entre sus objetivos se encuentra también que los jóvenes conozcan sus posibilidades de participación y comprendan la relevancia de ejercer derechos democráticos como el voto en las elecciones al Parlamento Europeo.
Durante el curso, los centros participantes pueden desarrollar iniciativas como puntos de información sobre la Unión Europea, celebraciones del Día de Europa, debates, encuentros con representantes institucionales y proyectos colaborativos. Las actividades abordan además valores como la democracia, la solidaridad, la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.
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