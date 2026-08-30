Fervor, devoción y fiesta en la romería de la Virgen de Belén de Palma del Río

El final del verano se caracteriza en Palma del Río por el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén. La romería se hace cada último domingo de agosto y antes, como viene siendo tradición, se anuncia con sus pregones. Este viernes 28 de agosto, tuvo lugar en el Espacio Cultural Santa, el Pregón de la Juventud, a cargo de Raúl Moriana. El joven pregonero expresó su vinculación con la virgen desde su más tierna infancia, cuando subía con sus abuelos al santuario, cuando recordaba que “estaban montando la carreta” y cuando se despertó algo en él que le decía por dentro “yo también quiero estar aquí” como confesaba Raúl.

El Pregón de la Juventud estuvo regado de cánticos del coro de la Virgen de Belén, de flauta y tamboril y de la voz de Desiré que llegó desde Granada. A Raúl lo presentó su hermano mellizo Iván Moriana y no faltaron las referencias familiares a la devoción de la virgen y cómo vive la familia estos días.

Raúl Moriana ofreció el pregón de juventud. / MUÑOZ CARO

El sábado 29 de agosto pronunció el Pregón de las Fiestas Patronales, Juan Antonio Romero, hombre del mundo cofrade palmeño. Recibió la llamada del hermano mayor comunicándole que era pregonero en la Basílica de San Lorenzo de Sevilla, la basílica donde se admira a Jesús del Gran Poder y “fue muy emotiva”, contó. Su pregón fue emocionante y muy familiar. Se cruzaron las palabras del hijo del pregonero, con el padre Juan Antonio y hubo recuerdo también a sus padres Sebastián y Belén. Fue un pregón narrado con sencillez, con una mirada amorosa a la familia, con muchas apelaciones a las madres y a la gente buena que proclama su fe. Pellizco estrenó en el pregón una nueva canción dedicada a la virgen y decenas de personas vivieron la primera velada de convivencia a los pies de la virgen, en el santuario.

Y salió el sol en la mañana del domingo 30 de agosto. Los primeros peregrinos ya se vislumbraban en las calles oscuras de Palma del Río a eso de las seis de la mañana para recoger el simpecado de la virgen de la Parroquia de San Francisco y pasar luego por el simpecado de Jesús Nazareno camino del santuario. Rezo de la Aurora y misa de romeros presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. La ermita se muestra estos días engalanada para sus días grandes y la Virgen, ha presidido la misa desde su camarín, que a pesar de estar en proceso de restauración, ya está en su fase final. Uno de los instantes más cargados de emoción se ha vivido en la mañana del domingo en la capilla con la bajada de la virgen de su camarín, momento en el que la virgen se encuentra con su pueblo, se reza, se canta y se disfruta desde la fe y la devoción de los presentes.

Bajada de la Virgen de Belén de su camarín para la romería. / MUÑOZ CARO

El pueblo de Palma del Río se concentró este domingo en el entorno del santuario, donde se dio paso a una jornada de convivencia con jinetes, carretas, engalanados trajes tradicionales y mucho ambiente festivo. Sevillanas y rumbas en todos los corrillos a los que nos acercábamos y ganas de disfrute y fiesta. El traslado de la virgen hasta su pueblo, hasta la parroquia de La Asunción es otro de los momentos culmen de la romería. La bajada de la señora desde la ermita, el enganche con la carreta de bueyes, el transcurrir lento pero jubiloso por el estrecho puente del hierro y la presentación de los jinetes y carretas a la virgen en la plaza Mayor de Andalucía han sido momentos que nadie se ha querido perder en este domingo de romería.

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Nuestra Señora de Belén ya está en la parroquia de La Asunción para presidir durante los próximos días un encuentro festivo con su pueblo. Su onomástica será el próximo 8 de septiembre cuando la virgen vuelva a encontrarse con su pueblo en la calle, en procesión.