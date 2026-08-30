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Declarado un incendio forestal en Carcabuey, en el paraje Cañada Hornillo

El dispositivo de Infoca moviliza medios aéreos y terrestres para trabajar en la extinción del fuego, con 23 bomberos forestales desplegados

Incendio forestal en Carcabuey.

Incendio forestal en Carcabuey. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Plan Infoca ha declarado este domingo un incendio forestal en Carcabuey (Córdoba), concretamente en el paraje Cañada Hornillo, donde se ha desplegado un dispositivo para tratar de controlar las llamas.

En las labores de extinción participan 23 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además de una autobomba. El operativo cuenta también con medios aéreos, entre ellos un helicóptero ligero, uno semipesado, dos aeronaves de carga en tierra y un avión de coordinación.

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Los efectivos trabajan sobre el terreno para contener el avance del incendio y evitar que pueda propagarse, mientras se evalúa la evolución del fuego y la superficie afectada.

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