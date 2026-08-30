La 12ª Mariscada Benéfica de Baena se celebrará el 5 de septiembre en la Caseta de los Cristales a beneficio de la Residencia del Divino Maestro

La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Baena y la Hermandad de San Juan de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno han presentado la 12ª Mariscada Benéfica, que se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre en la Caseta de los Cristales, a partir de las 14.00 horas. La iniciativa volverá a destinar sus beneficios a la Residencia de Mayores del Divino Maestro.

La principal novedad de esta edición ha sido el cambio de ubicación, una decisión adoptada por la organización después de valorar las dificultades de espacio y comodidad que se habían producido en anteriores ediciones debido a la creciente afluencia de público. La Hermandad ha señalado que el traslado a la Caseta de los Cristales se plantea como una experiencia para este año, sin descartar regresar en futuras ediciones a su ubicación habitual.

Jornada de convivencia

La jornada ha sido planteada como una actividad de convivencia para familias y amigos, con marisco, barra, zona infantil y pintacaras, además de una amplia programación musical. Las actuaciones comenzarán a las 14.30 horas con un concierto de marchas procesionales a cargo de la Centuria Romana de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Posteriormente actuarán Mucha Cuerda, a las 17.00 horas; Super 8, a las 19.30 horas, y finalmente DJ Goku, que pondrá el broche musical a la jornada.

La Hermandad ha destacado que esta actividad forma parte de su trayectoria de compromiso social y benéfico. Antes de la actual mariscada, la corporación ya organizaba iniciativas como la tradicional sardinada benéfica, mientras que en ediciones anteriores los fondos se han destinado a diferentes entidades y colectivos sociales.

Un generador eléctrico para la residencia del Divino Maestro

En esta ocasión, la recaudación contribuirá a completar la financiación de un generador eléctrico para la Residencia del Divino Maestro, una actuación cuyo coste total ha ascendido a 21.000 euros, incluyendo la adquisición del equipo y su instalación. La residencia ha explicado que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar el suministro eléctrico ante posibles cortes, especialmente para proteger a los residentes que necesitan oxigenoterapia.

Durante la presentación se ha puesto también en valor la colaboración del Ayuntamiento de Baena, empresas, entidades y medios de comunicación, cuyo apoyo ha resultado fundamental para hacer posible la celebración de la actividad y favorecer su difusión.

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Desde la Delegación de Festejos y la Hermandad de San Juan se ha realizado finalmente un llamamiento a los vecinos de Baena, Albendín y localidades del entorno para que participen en esta duodécima edición y contribuyan, con su asistencia, a una causa que pretende unir convivencia, diversión y solidaridad.