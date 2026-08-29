La Vendimia Infantil de Montilla refuerza el relevo generacional

La cuarta edición de la Vendimia Infantil de la Cooperativa Agrícola La Unión ha reunido en Montilla a decenas de niños y niñas de todas las edades, acompañados por abuelos, padres y tíos, en una jornada familiar y festiva concebida para acercar a las nuevas generaciones la cultura de la vendimia, el movimiento cooperativo y la tradición vitivinícola del marco Montilla-Moriles.

La actividad ha convertido las instalaciones de la avenida de Italia en un espacio de encuentro entre generaciones. Los menores han podido aproximarse de manera práctica a unas labores que han marcado durante décadas la vida familiar, económica y social de los municipios del marco Montilla-Moriles, mientras los más mayores han compartido con ellos recuerdos, conocimientos y experiencias relacionadas con la viña y la elaboración del vino.

Un niño participa en la cuarta edición de la Vendimia Infantil de la Cooperativa Agrícola La Unión. / Álvaro Carrasco

Una jornada dedicada a Montemayor

La jornada, que ha estado dedicada al municipio de Montemayor, ha comenzado en el patio de la cooperativa, situado en el número 1 de la avenida de Italia. Allí ha tenido lugar la recepción de las familias de la mano del gerente de La Unión, Francisco Fernández, así como el pesaje en báscula de las pequeñas cantidades de uva aportadas por los participantes, que han llegado transportadas en carritos, cestas, canastas y hasta pequeños tractores de juguete.

A continuación, los asistentes han podido fotografiarse en una zona habilitada como recuerdo de la experiencia antes de descargar la uva en un pequeño lagar. Este proceso ha estado acompañado por operarios de La Unión, que han ofrecido explicaciones sobre la elaboración del vino, de manera que los participantes han podido descubrir algunas de las tareas que se desarrollan desde que el fruto llega a la cooperativa hasta que comienza su transformación.

Llegada de la uva en tractores de juguete. / Álvaro Carrasco

Degustación de mosto

El programa ha incluido diferentes actividades infantiles, una degustación del mosto obtenido durante la propia jornada y el tradicional desayuno molinero. La asociación cultural Amigos de la Venencia, bajo la dirección de Aurora Luque Córdoba, ha ofrecido también un taller dedicado a este oficio característico de las bodegas de Montilla-Moriles, estrechamente ligado al servicio de sus vinos.

Una de las principales novedades de esta cuarta edición ha sido la incorporación del pisado de la uva para los niños de mayor edad. Los participantes han acudido provistos de calzado adecuado y toallas para intervenir en una práctica que ha permitido conocer de primera mano uno de los gestos más reconocibles de la vendimia tradicional, que cobra especial sentido cada Fiesta de la Vendimia en la Plaza de La Merced, donde el Ayuntamiento ubica la artesa junto a la iglesia chica del Barrio de El Gran Capitán.

Un momento del pisado de la uva. / Álvaro Carrasco

Más allá de las actividades concretas, la Vendimia Infantil ha vuelto a poner el acento en la necesidad de asegurar el relevo generacional del sector agrícola. El encuentro ha permitido que abuelos, padres y tíos acompañaran a los niños durante su primer contacto con la báscula, el lagar, el mosto y otras tareas que forman parte de la memoria vitivinícola de la comarca.