Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: "Hay cosas que no entendemos"

Dos meses hace ya de la desaparición de Braulio Gómez Delgado, el vecino de El Viso de 61 años del que no se sabe nada desde el viernes 26 de junio, cuando se encontraba en la masía Mas Gras, en Callús (Barcelona), a donde había acudido para participar en un retiro.

Una sobrina de Braulio señala a CÓRDOBA que en estos dos meses "no hemos sabido por desgracia nada sobre mi tío, ni una pista, ni ningún avance, nada, todo sigue como al principio", y añade que los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la investigación. "Mantenemos contacto con ellos y les agradecemos el trato", pero no conoce la familia que haya habido avances. Además, añade que viven la desaparición de su familiar "con angustia y, sobre todo, sin dejar de preguntarnos y darle vueltas a qué pudo pasar, cuál es la verdad o el porqué".

Braulio Gómez Delgado es electricista, está divorciado, tiene un hijo de 19 años y reside en El Viso. Trabaja en la empresa eléctrica de la localidad, "donde es muy apreciado", destacan.

En mitad de este periodo de dos meses se celebraron las fiestas de Santa Ana, con la suelta de vacas bravas, en El Viso "y esos días fueron también duros porque, por su profesión, estaba pendiente siempre de que no hubiera ninguna avería en la feria y por si se le necesitaba, pero este año ha faltado".

Estaba de vacaciones

Había cogido unos días de vacaciones y en su vehículo se desplazó a la masía de Callús, cerca de Manresa, y allí se unió a una actividad de grupo con más personas. La web de Mas Gras indica que es "un espacio en plena naturaleza dedicado a retiros, talleres y eventos relacionados con la tierra, la consciencia y el crecimiento personal".

El viernes 26 de junio, por la noche y según cuentan los organizadores, abandonó "enfadado" el retiro, y lo hizo sin su coche y sin el teléfono, adentrándose en el bosque en plena noche. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él.

Aviso tardío al 112

Los responsables del encuentro tardaron 48 horas en llamar al 112. Tras el aviso, y durante varios días, bomberos, policías y agentes rurales llevaron a cabo dispositivos para peinar la zona que resultaron infructuosos.

Una de las terapeutas al frente de este retiro explicó en declaraciones a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, al que también pertenece CÓRDOBA, que llegó a Callús muy tarde, a las 20.00 horas, se perdió y requirió ayuda para encontrar el Mas Gras. "Esa noche había dos ejercicios previstos y en el segundo, que se hacía en una sala de la masía, había música alta y los 20 participantes debían hacer una respiración guiada intensa, con un antifaz".

"No sé qué recordó Braulio", sostenía la terapeuta, quien aseguró que el hombre se sintió mal, agobiado, y decidió abandonar la sala. Braulio, que iba sin teléfono, se metió en el bosque a pesar de la oscuridad, desoyendo a la mujer. "Le grité varias veces: ‘¡No nos hagas esto!", afirmaba, y al ver que Braulio se marchaba, volvió a la masía para coger el teléfono y usarlo de linterna. Pero al regresar ya no pudo encontrarlo.

Tenía su documentación en el coche

El domingo 28 de junio, terminado el retiro, los terapeutas llamaron al 112 para avisar a los Mossos d’Esquadra, que rompieron la ventanilla del coche, donde encontraron su cartera con las tarjetas y la documentación. Días después, su hijo fue hasta allí y se trajo el coche y varias pertenencias que había dejado. El móvil se lo quedaron los Mossos.

En El Viso sus compañeros de trabajo, amigos, conocidos y vecinos relatan su inquietud por el tiempo transcurrido y sin novedades. Su sobrina indica que "hay cosas que no entendemos, llevaba las llaves del coche pero se fue sin coche". Sobre las explicaciones de la terapeuta señala que "gente que nos está ayudando desde allí de la oenegé Desaparecidos de Cataluña han hablado con ella y mantiene su versión".