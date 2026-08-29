Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuelas infantilesProtección del cordobán y el guadamecíDos meses sin Braulio en El VisoCayetano de JuliaEl tiempo en CórdobaHorario Córdoba CF-GranadaAlta cocina en CórdobaAccidente A-318 Puente GenilSanciones botellones y despedidasMercadillo del Sector SurDcoop compra de DeoleoManolete 79 años de su muerteEmpleos en hoteles, bares y restaurantesAgenda de ocio del fin de semanaEmpleos singulares
instagramlinkedin

Sucesos

Un herido en Puente Genil en un accidente de tráfico en la A-318 a la altura de la Cañada de la Plata

Dos vehículos se han visto implicados, aunque el ocupante del segundo de ellos ha resultado ileso, mientras que el herido ha sido derivado al hospital Reina Sofía

Lugar del accidente en la A 318 en Puente Genil.

Lugar del accidente en la A 318 en Puente Genil. / Virginia Requena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la noche de este viernes en Puente Genil, en la carretera A-318, a la altura del cruce de acceso a la urbanización Cañada de la Plata, siniestro en el que se han visto implicados dos vehículos.

El accidente se ha producido pasadas las 21.30 horas por causas que la Guardia Civil de Tráfico está investigando. Rápidamente, y tras alertar de lo sucedido, se han desplazado al lugar del siniestro efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos del Parque de Puente Genil, que han liberado del vehículo al conductor herido, que circulaba procedente de Lucena en sentido Puente Genil.

El estado del herido no reviste gravedad

Esta persona ha sido trasladada al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil para ser atendida, aunque inicialmente se ha apuntado que su estado no revestía gravedad.

Estado de uno de los dos vehículos implicados en el accidente en la A 318 en Puente Genil.

Estado de uno de los dos vehículos implicados en el accidente en la A 318 en Puente Genil. / Virginia Requena

Horas más tarde ha sido derivado al hospital de Reina Sofía de Córdoba. La persona ocupante del otro vehículo implicado en el accidente ha resultado ilesa.

Noticias relacionadas y más

El cruce de acceso a la Cañada de la Plata es uno de los puntos negros de la A-318 a su paso por Puente Genil, siendo escenario en los últimos años de graves accidentes, algunos de ellos mortales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba se prepara para la llegada de las lluvias: la Aemet informa sobre la 'baja atlántica' y sus efectos
  2. Córdoba disfruta de noches frescas aunque la Aemet avisa: 'Se acerca una borrasca monitorizada por el Centro de Huracanes de Miami
  3. Llega la lluvia a Córdoba: estas son las horas en las que la Aemet espera que continúen las precipitaciones
  4. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
  5. Muchos creen que siempre fue cordobés, pero este pueblo pasó siglos ligado a Málaga y Granada
  6. La campaña arqueológica en el castillo de Dos Hermanas de Montemayor saca a la luz restos de una fortificación vinculada a Julio César
  7. Este es el pueblo más pequeño de Córdoba: cabe más de 160 veces dentro de la capital
  8. Una mujer sufre una cornada en un pie en las sueltas vespertinas del toro de cuerda de Carcabuey

Se acabó lo bueno y la Aemet certifica el cambio en el pronóstico del tiempo en Córdoba: "Suben las temperaturas"

Se acabó lo bueno y la Aemet certifica el cambio en el pronóstico del tiempo en Córdoba: "Suben las temperaturas"

Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: "Hay cosas que no entendemos"

Dos meses sin pistas del paradero de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña: "Hay cosas que no entendemos"

Un herido en Puente Genil en un accidente de tráfico en la A-318 a la altura de la Cañada de la Plata

Un herido en Puente Genil en un accidente de tráfico en la A-318 a la altura de la Cañada de la Plata

Villafranca inicia los actos del 40º aniversario de la coronación de la Virgen de los Remedios

Villafranca inicia los actos del 40º aniversario de la coronación de la Virgen de los Remedios

El Seprona investiga a una persona por un incendio en Los Blázquez que afectó a una zona protegida donde anida el buitre leonado

El Seprona investiga a una persona por un incendio en Los Blázquez que afectó a una zona protegida donde anida el buitre leonado

Satse Córdoba reclama garantías para pacientes de diálisis y profesionales ante la implantación del nuevo trasnporte sanitario

Satse Córdoba reclama garantías para pacientes de diálisis y profesionales ante la implantación del nuevo trasnporte sanitario

La reforma del Palacio de Justicia de Montilla reduce en un 30% el gasto energético

La reforma del Palacio de Justicia de Montilla reduce en un 30% el gasto energético

Sorprendido al volante en Baena tras ignorar el aviso de la Policía en un bar: tenía cinco condenas previas

Sorprendido al volante en Baena tras ignorar el aviso de la Policía en un bar: tenía cinco condenas previas
Tracking Pixel Contents