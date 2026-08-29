Un herido en Puente Genil en un accidente de tráfico en la A-318 a la altura de la Cañada de la Plata

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la noche de este viernes en Puente Genil, en la carretera A-318, a la altura del cruce de acceso a la urbanización Cañada de la Plata, siniestro en el que se han visto implicados dos vehículos.

El accidente se ha producido pasadas las 21.30 horas por causas que la Guardia Civil de Tráfico está investigando. Rápidamente, y tras alertar de lo sucedido, se han desplazado al lugar del siniestro efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos del Parque de Puente Genil, que han liberado del vehículo al conductor herido, que circulaba procedente de Lucena en sentido Puente Genil.

El estado del herido no reviste gravedad

Esta persona ha sido trasladada al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil para ser atendida, aunque inicialmente se ha apuntado que su estado no revestía gravedad.

Estado de uno de los dos vehículos implicados en el accidente en la A 318 en Puente Genil. / Virginia Requena

Horas más tarde ha sido derivado al hospital de Reina Sofía de Córdoba. La persona ocupante del otro vehículo implicado en el accidente ha resultado ilesa.

El cruce de acceso a la Cañada de la Plata es uno de los puntos negros de la A-318 a su paso por Puente Genil, siendo escenario en los últimos años de graves accidentes, algunos de ellos mortales.