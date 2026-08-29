Noche Encandilada en Encinas Reales: a oscuras bajo el encanto del fuego

El municipio de Encinas Reales ha vivido este sábado una de sus citas estivales más emblemáticas y esperadas de todo el año: la 16ª edición de la Noche Encandilada. Durante varias horas, la localidad apaga por completo su alumbrado eléctrico público para sumergirse de lleno en una atmósfera mágica y envolvente, iluminada exclusivamente por el tenue resplandor de miles de velas y la fuerza del fuego.

La jornada ha arrancado puntualmente a las 21.30 horas en la calle Cruz con una amplia variedad de actividades orientadas a los más pequeños, las cuales incluyeron animación infantil y diversos talleres creativos de pintura de neón y glitter. Poco después, a las 22.00 horas, en la calle Pozo Dulce, ha tenido lugar el acto de bienvenida e inauguración oficial, el cual ha dado paso al esperado apagado general de la luz eléctrica a las 22.15 horas, dejando el pueblo a oscuras bajo el encanto del fuego.

Cientas de personas se reúnen en la localidad para la Noche Encandilada. / CASAVI

Uno de los momentos más deslumbrantes y esperados de la velada ha comenzado a las 22.30 horas con el primer espectáculo de fuego, al que le siguió un animado e interactivo pasacalles a cargo de la batucada Arte Samba a las 22.45 horas. El itinerario trazado ha recorrido los rincones más emblemáticos y patrimoniales del municipio, incluyendo la calle Cruz, Pozo Dulce, calle Real, el Parque de la Iglesia, Santo Domingo, la Plazuela y la histórica Ermita del Calvario. En todos estos puntos clave se han llevado a cabo exhibiciones artísticas especiales que sorprendieron a los asistentes.

Asimismo, la variada programación ha incluido la vibrante actuación Music Loves Dance a las 23.00 horas en el escenario central, una segunda parada de fuego en el Parque de la Iglesia a las 23.15 horas y el grandioso espectáculo final de fuego y despedida que tuvo lugar a medianoche en el entorno de la ermita del Calvario.

El alumbrado público se apaga y el pueblo se sumerge en un ambiente mágico a la luz de los candiles. / CASAVI

Con el fin de facilitar al máximo la experiencia a vecinos y visitantes, la organización habilitó dos puntos estratégicos de información y atención al cliente en la calle Cruz y en la calle Pozo Dulce. Además, se ha promovido una completa red de diez establecimientos hosteleros locales donde los asistentes pudieron comer, cenar y tapear cómodamente durante toda la velada. Así, cientos de vecinos y visitantes vivieron en primera persona el misterio de la oscuridad.