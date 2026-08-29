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Medio ambiente

Cabra amplía los recursos para facilitar el reciclaje con dos nuevos puntos limpios de proximidad

Los nuevos equipamientos permiten depositar hasta 13 tipos de residuos domésticos y se suman a los contenedores específicos de pilas, aceite y textil instalados recientemente

María José Romero y Fernando Priego, junto a uno de los nuevos Puntos Limpios de Proximidad de Cabra.

María José Romero y Fernando Priego, junto a uno de los nuevos Puntos Limpios de Proximidad de Cabra. / J. MORENO

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José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra continúa ampliando los medios a disposición de los ciudadanos para mejorar, modernizar e impulsar la gestión de los residuos y facilitar su correcta separación. La última actuación se ha materializado con la puesta en servicio de dos nuevos Puntos Limpios de Proximidad, destinados a la recogida diferenciada de pequeños residuos domésticos que requieren un tratamiento específico.

La iniciativa está incluida en el nuevo contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, gestionado por la empresa Grupo Paprec. El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, han visitado este viernes uno de los nuevos equipamientos, situado en el lateral del Mercado de Abastos, con acceso por la avenida de Portugal.

Hasta 13 tipos de residuos diferentes

Estos puntos permiten depositar hasta 13 tipos de residuos, entre ellos cartuchos de tinta y tóner, radiografías, pequeños electrodomésticos, lámparas de bajo consumo, cargadores, tubos fluorescentes, sprays y aerosoles, baterías de electrodomésticos, cigarrillos electrónicos o vapers, cápsulas de café, pilas, DVD y CD y bombillas.

Nuevos Puntos Limpios de Proximidad de Cabra.

Nuevos puntos limpios de proximidad en Cabra. / J. MORENO

El objetivo es ofrecer a los vecinos una alternativa cercana para aquellos residuos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales. El alcalde ha explicado que se trata de materiales habituales en los hogares que en ocasiones terminan en otros contenedores por desconocimiento o por la ausencia de un punto de recogida próximo.

Un sistema sencillo

En este sentido, Priego ha destacado que los nuevos equipamientos “acercan a la ciudadanía un sistema sencillo” para realizar una correcta separación de estos residuos y favorecer su posterior reciclaje.

Localización de los nuevos espacios

Los dos puntos limpios de proximidad se localizan en el lateral del Mercado de Abastos, por la avenida de Portugal, y en la calle Párroco Ramírez Chamizo, en la Barriada Virgen de la Sierra. Su incorporación amplía la red de recursos municipales destinados a la recogida selectiva y se suma a los contenedores específicos para pilas, residuos textiles y aceite instalados recientemente en diferentes puntos de la ciudad.

“Cada vez ponemos más medios a disposición de nuestros vecinos, con nuevos recursos para mejorar, modernizar e impulsar la gestión de los residuos en Cabra”, ha señalado el alcalde, quien ha defendido que cada residuo correctamente separado supone una oportunidad para recuperar materiales y evitar que estos terminen depositados donde no corresponde.

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El Ayuntamiento considera que la puesta en funcionamiento de estos nuevos puntos contribuirá a seguir avanzando hacia una gestión más eficiente de los residuos y hacia una ciudad “más limpia, más responsable y sostenible”. El Consistorio ha apelado igualmente a la colaboración ciudadana y al uso adecuado de las instalaciones para garantizar su funcionamiento y el aprovechamiento de los materiales recogidos.

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