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Baena recupera su pasado medieval con un mercado que llena de vida la Almedina

El evento, que se celebra del 28 al 30 de agosto, busca consolidar la Almedina como un espacio de viaje al medievo con artesanía y gastronomía local

Pasacalles musical durante la celebración del Mercado Medieval de Baena.

Pasacalles musical durante la celebración del Mercado Medieval de Baena. / JUAN CARLOS ROLDÁN

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La Almedina de Baena vuelve a convertirse este fin de semana en escenario de un viaje al medievo con la celebración del Mercado Medieval, una cita consolidada que se desarrolla del 28 al 30 de agosto con artesanía, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El delegado de Casco Histórico, David Bazuelo, ha destacado que se trata de “un fin de semana que está consolidado” y que atrae a numerosos vecinos de Baena y de la comarca hasta la zona del Castillo. Bazuelo ha agradecido el trabajo de las distintas delegaciones y servicios municipales en el acondicionamiento y montaje del espacio y ha resaltado el incremento del número de puestos, así como la participación de numerosos artesanos y vecinos de Baena. El edil ha animado a la ciudadanía a acercarse durante estos días y disfrutar de la Almedina, sus actividades y sus atardeceres.

Pasacalles del Mercado Medieval de Baena.

Pasacalles del Mercado Medieval de Baena. / JUAN CARLOS ROLDÁN

Convertir la Almedina en una calle del medievo

Por su parte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha señalado que el Ayuntamiento recuperó el mercado en 2023 con el objetivo de consolidarlo y convertir la Almedina durante estos días “en una calle del medievo”. Serrano ha subrayado la riqueza histórica de Baena, fruto de su pasado íbero, romano, árabe y medieval cristiano, y ha defendido la apuesta municipal por el turismo patrimonial, cultural y sostenible.

La alcaldesa ha destacado también el compromiso del gobierno municipal con la dinamización y mejora del casco histórico, así como la puesta en marcha de un servicio de autobús desde la Puerta de los Núñez de Prado para facilitar el acceso a las personas con dificultades de movilidad.

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Pasacalles musical del Mercado Medieval de Baena.

Pasacalles musical del Mercado Medieval de Baena. / JUAN CARLOS ROLDÁN

El Castillo permanecerá abierto durante el mercado, que ofrece además productos locales como aceite, vino y queso, junto a numerosas propuestas de artesanía, cultura y ocio.

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