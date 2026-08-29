Se acabó lo bueno y la Aemet certifica el cambio en el pronóstico del tiempo en Córdoba: "Suben las temperaturas"

Se acabó lo bueno. Tras un par de semanas atípicas en la segunda parte del mes de agosto, con temperaturas máximas agradables y registros nocturnos más propios del otoño -sin ir más lejos, esta pasada madrugada hemos tenido 11,6 grados en Córdoba Aeropuerto-, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado el importante giro en el pronóstico del tiempo que comienza hoy mismo, sábado 29 de agosto.

Si el mes de julio fue muy caluroso y el de agosto se ha repartido entre un inicio en la media y un final de alivio térmico, septiembre empezará con un ascenso constante de las temperaturas que comienza este mismo fin de semana, en la transición entre ambos meses. Según ha informado la Aemet, nos espera un fin de semana "estable" en Andalucía, marcado por el regreso del levante en el área del Estrecho y por la subida de las temperaturas.

Variación de las temperaturas. / X / @AEMET_Andalucia

Así las cosas, y centrándonos en la previsión del tiempo en Córdoba y provincia hoy sábado, 29 de agosto, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la mañana. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 14º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.

El domingo, más calor

Este domingo, 30 de agosto, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso o localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.