Devoción mariana
Villafranca inicia los actos del 40º aniversario de la coronación de la Virgen de los Remedios
Una multitud arropa a la alcaldesa perpetua en un emotivo traslado desde la ermita hasta Santa Marina que da el pistoletazo de salida a sus días grandes
Los vecinos de Villafranca de Córdoba arroparon anoche a su patrona y alcaldesa perpetua, Nuestra Señora de los Remedios Coronada, durante el traslado procesional desde su ermita hasta la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, un emotivo acto que marca el inicio de los cultos en un año histórico en el que la localidad conmemora el 40 aniversario de su coronación canónica.
El cortejo partió tras la eucaristía acompañado por autoridades civiles, encabezadas por el alcalde de la localidad, Francisco Palomares, eclesiásticas y representantes de las diferentes cofradías locales, discurriendo entre balcones engalanados con colgaduras de bienvenida a la Virgen y dejando una de las estampas más entrañables de la jornada con los niños precediendo a la imagen con sus tradicionales luminarias de sandía talladas para la ocasión.
La programación continuará este sábado, 29 de agosto, con el solemne besamanos a las 12.00 horas y la santa misa a las 21:00 horas, para dar paso a la novena del 30 de agosto al 7 de septiembre —jornada en la que se celebrará la ofrenda floral—, culminando el 8 de septiembre con la misa de mediodía y la gran procesión gloriosa a las 20.00 horas.
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