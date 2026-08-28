Las temperaturas vuelven a subir en Córdoba este fin de semana, según la Aemet: ¿Hasta dónde llegarán los termómetros?

Córdoba encara este viernes, 28 de agosto, una jornada marcada por la estabilidad meteorológica, con cielos poco nubosos o despejados y un ascenso de las temperaturas máximas. La madrugada ha dejado además uno de los grandes protagonistas del día: un eclipse parcial de luna que permitió contemplar el característico tono rojizo del satélite, conocido popularmente como "luna de sangre". El fenómeno ha alcanzado su máximo en Córdoba en torno a las 6.12 horas.

El tiempo este viernes

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado durante este viernes en Córdoba, favoreciendo una jornada estable y con abundante presencia de sol, en contraste con las lluvias que tuvieron lugar este pasado jueves.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas tenderán a subir, dejando un ambiente más cálido durante las horas centrales del día y pudiendo llegar a los 32 grados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 32º, en Lucena entre 14º y 28º, en Pozoblanco entre 11º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.

El tiempo en Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este sábado

Para mañana, sábado 29 de agosto, se espera que continúe la estabilidad atmosférica en Córdoba. Los cielos permanecerán poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes altas durante la mañana.

Las temperaturas continuarán en ascenso, por lo que el ambiente será progresivamente más cálido, alcanzando los 36 grados de máximas en Córdoba. Los vientos soplarán flojos y variables, sin que se esperen cambios significativos en la situación meteorológica.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 32º, en Pozoblanco entre 14º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 31º.

De esta forma, Córdoba encara el fin de semana con predominio de cielos despejados y temperaturas al alza, después de una madrugada que dejó en el cielo uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del verano.