El Seprona investiga a una persona por un incendio en Los Blázquez que afectó a una zona protegida donde anida el buitre leonado

El Seprona investiga a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal registrado el pasado 4 de julio en la Sierra del Castillo, en el término municipal de Los Blázquez. El fuego afectó a unas 150 hectáreas de terreno forestal y agrícola, de las que aproximadamente 35 corresponden a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Guadiato.

La investigación desarrollada por los agentes del Seprona de Córdoba ha determinado que el incendio se habría originado como consecuencia de una negligencia durante los trabajos de recolección realizados con una máquina agrícola. Según las pesquisas, las cuchillas de corte de la maquinaria colisionaron con las rocas existentes en el terreno, provocando el inicio del fuego, sin que se hubieran adoptado las medidas preventivas necesarias para evitar su propagación.

La Guardia Civil recibió el aviso y las patrullas que se encontraban de servicio en la zona se desplazaron hasta el lugar, donde ya estaban trabajando efectivos del Plan Infoca para controlar y extinguir las llamas.

El fuego afectó a una zona protegida

Entre la superficie afectada por el incendio se encuentran unas 35 hectáreas pertenecientes a una ZEPA del Alto Guadiato, un espacio protegido destinado a garantizar la conservación de determinadas especies de aves silvestres y de sus hábitats. En esta zona anidan buitres leonados (Gyps fulvus), una especie protegida por la Unión Europea.

La Guardia Civil recuerda que todo el término municipal de Los Blázquez está incluido en zona de peligro de incendio forestal. Además, el siniestro se produjo durante la época de peligro alto de incendios, establecida entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Ese día, además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había establecido un nivel de riesgo de incendios forestales muy alto.

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Tras finalizar las investigaciones, el Seprona ha procedido a investigar a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.