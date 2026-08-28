La reforma del Palacio de Justicia de Montilla reduce en un 30% el gasto energético

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha inaugurado este viernes la rehabilitación del Palacio de Justicia de Montilla, una actuación en la que la Administración autonómica ha invertido 967.402 euros para modernizar la sede y mejorar las condiciones de trabajo y atención a los ciudadanos.

La intervención ha permitido renovar las instalaciones eléctricas y el sistema de climatización, sustituir las carpinterías, reparar las filtraciones y humedades existentes e incorporar iluminación led y placas solares. Asimismo, los trabajos han incluido la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso y el uso del edificio judicial.

Desde el punto de vista técnico, las medidas implantadas han reducido en un 30 por ciento el gasto energético de la sede del partido judicial. Además, las dos salas de vistas disponen ahora de bucles magnéticos, un sistema destinado a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva.

Durante la inauguración, Gavira ha destacado que la mejora de las infraestructuras judiciales debe extenderse a todo el territorio andaluz, desde las grandes ciudades hasta las comarcas y los distintos partidos judiciales. El objetivo, según ha expuesto, es garantizar unas instalaciones dignas y adecuadas con independencia del lugar en el que se preste el servicio.

En ese sentido, el vicepresidente segundo de la Junta ha subrayado que "no va a haber sedes judiciales de primera o de segunda división, porque cualquiera que entra por la puerta de una sede judicial lo que quiere es tener las mejores instalaciones posibles".

El pacto PP-Vox

La rehabilitación del Palacio de Justicia de Montilla se enmarca también en la línea establecida por el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, que incluye entre sus prioridades la mejora y modernización de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma.

Por otro lado, el responsable autonómico ha avanzado que recorrerá las sedes judiciales andaluzas para conocer directamente el estado de sus instalaciones, escuchar a los profesionales que trabajan en ellas y detectar sus principales necesidades.

Manuel Gavira recorre las dependencias de los juzgados de Montilla. / José Antonio Aguilar

Gavira ha asegurado que "vamos a recorrer las grandes ciudades andaluzas y las grandes sedes judiciales, pero también las de las comarcas y cada partido judicial. Ese es nuestro compromiso".

De igual modo, el vicepresidente segundo ha defendido la presencia de la Consejería sobre el terreno como fórmula para afrontar los problemas de la Administración de Justicia. Para ello, ha apostado por trabajar "escuchando, conociendo, visitando y haciendo que la gente nos los cuente en persona".

Unas obras cofinanciadas por la UE

El proyecto de rehabilitación fue adjudicado a la empresa granadina Maracof y ha contado con cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos. El proyecto contemplaba una inversión de 830.000 euros, mientras que la Junta ha cifrado en 967.402 euros la inversión correspondiente a la actuación inaugurada.

En la visita han participado también el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales; la secretaria general de Justicia, María José Cañizares, y el director general de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos, Benito Damián Gálvez.

Asimismo, han asistido el delegado territorial, Alejandro Hernández; el secretario coordinador provincial, José Antonio Guerra; la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla, Sandra Ruiz, y el letrado de la Administración de Justicia de guardia, Román Tirado, junto al diputado nacional José Ramírez y el diputado provincial Rafael Saco.