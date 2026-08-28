La Junta mejora la seguridad vial y el firme de la carretera A-423 entre Alcaracejos y Pozoblanco

La Junta de Andalucía está ejecutando obras de mejora integral del firme en la carretera A-423 dentro de su Plan Extraordinario de Asfaltado, que contempla 17,5 millones para las carreteras de la provincia de Córdoba. Esta actuación supone una inversión estimada de 506.620 euros y permitirá optimizar las condiciones de circulación, así como reforzar la seguridad vial en uno de los tramos de esta vía autonómica, según ha explicado la delegada de Fomento y Movilidad, Carmen Granados. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre Alcaracejos y la intersección con la carretera A-435, ya en el término de Pozoblanco, concretamente entre los puntos kilométricos 0,529 y 3,941 en la margen izquierda, y entre los puntos 1,970 y 5,555 en la margen derecha.

La intervención contempla el fresado de cinco centímetros de la capa de rodadura existente y su posterior reposición mediante una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf S, una actuación que permitirá recuperar las condiciones óptimas del firme y prolongar su vida útil.

Una vez finalizados los trabajos de renovación del pavimento, se procederá al repintado de las marcas viales, completando así una actuación integral destinada a mejorar tanto la funcionalidad de la infraestructura como las condiciones de seguridad para conductores y usuarios.

La Junta interviene en 137 carreteras autonómicas

El Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía se marca como objetivo actuar en 1.000 kilómetros de 137 carreteras de titularidad autonómica. Con ello, se quiere garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de estas vías, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias andaluzas, contribuyendo además al desarrollo económico y la cohesión territorial de la provincia de Córdoba y del conjunto de Andalucía. Para ello, se ha analizado previamente el estado de la red viaria, para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

Las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.