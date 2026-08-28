Iznájar y la Diputación tramitan ayudas para reparar las casas inundadas por el manantial de la aldea de El Higueral

El Ayuntamiento de Iznájar y el Instituto Provincial de Bienestar Social están tramitando ayudas para paliar los desperfectos en viviendas que el desbordamiento de un manantial provocó en la aldea de El Higueral el pasado invierno. El agua salió a borbotones por las calles y algunas casas de esta pequeña localidad de la Subbética debido a la intensidad de las lluvias, un fenómeno parecido, pero de mucha menos intensidad, al vivido poco antes en Grazalema (Cádiz).

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha manifestado a este medio que "estamos tramitando una subvención para las familias para la reparación de los daños que han tenido", aunque no ha trascendido la cuantía.

La Diputación de Córdoba, por su parte, ha confirmado a CÓRDOBA que el IPBS tiene un programa de emergencia social para, entre otras cuestiones, atender casos originados por situaciones extremas como el que sucedió en El Higueral. Esta semana han llegado al centro dos solicitudes por parte de Iznájar en relación a este caso y la institución las está valorando.

Pendiente un estudio geotécnico

Por otro lado, el alcalde de Iznájar ha reclamado de nuevo la realización de un estudio geotécnico para solucionar de forma definitiva las filtraciones de esta pequeña aldea.

Aunque ahora mismo no hay problemas, una vez que bajó el nivel freático, Ruiz teme que si llegan fuertes lluvias el próximo otoño se repita la misma situación.