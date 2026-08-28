Exhuman los restos de 15 fusilados en 1936 en la fosa común de Palma del Río

La última campaña de excavaciones llevada a cabo en la fosa común del cementerio de Palma del Río, finalizada este verano, ha permitido exhumar los restos de 15 personas fusiladas en 1936.

La arqueóloga coordinadora del equipo de intervención, Elena Vera, ha explicado que este año se decidió cambiar de punto de partida dada la dificultad que entraña la fosa. "Planteamos la necesidad de empezar por la zona oeste de la fosa para intentar buscar un inicio en el que pudiéramos ir excavando y exhumando los restos sin ningún tipo de complicaciones", ha relatado la experta. Con este cambio han podido determinar que la fosa es más larga de lo que se creía hasta ahora: "Tiene 41,64 metros de largo", precisa Vera.

A diferencia de las anteriores campañas, que se centraron en el sector este de la fosa, donde se encontraron cuerpos superpuestos y entrelazados, en esta campaña se han exhumado cuatro grupos de personas, tres de cuatro personas y uno de tres, donde no había ataúdes pero que "estaban claramente diferenciados por tierra y cal", como señala la arqueóloga. "Estos grupos tienen que corresponder con los fusilamientos posteriores al 27 de agosto de 1936", apunta la experta, y se aproxima a aventurar que sean de noviembre de aquel año.

Hasta ahora hay contabilizados 101 cuerpos, aaunque podrían ser hasta 400

En esta nueva campaña terminada en julio, son quince los cuerpos exhumados por el equipo de Vera, de los que once son hombres y cuatro mujeres. Estos cuerpos se suman a los 31 ya recuperados en campañas anteriores. Elena Vera también expresa que gracias al trabajo del equipo se han podido contabilizar 101 cuerpos en la fosa, aunque se prevé que sean de tres a cuatro los centenares de cuerpos que albergue este espacio.

El final de la financiación para continuar con los trabajos de excavación ha obligado a paralizarlos, pero en el mes de junio el BOE publicó que Palma del Río ha sido uno de los ayuntamientos beneficiarios de una subvención de 100.000 euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para continuar con las exhumaciones. Esta cantidad se suma a los 88.000 euros recibidos entre 2022 y 2025 y a los 42.500 euros que se han percibido a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Asistentes al homenaje a las víctimas de los fusilamientos de 1936 en Palma del Río. / J. Muñoz

José Miguel Santos, presidente del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, lamentó la lentitud del proceso de exhumación: "Es imposible seguir trabajando en la exhumación, como se está haciendo hasta ahora, por fases, con una subvención pequeñita", algo que corroboran los propios expertos.

Los resultados de la última campaña se dieron a conocer en la tarde-noche de este jueves 27 de agosto en el marco del homenaje que se rindió a los fusilados ese mismo día de 1936, hace ahora 90 años. Un acto que dejó de ser institucional en 2023, pero que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento palmeño y en el que estuvo presente la alcaldesa, Matilde Esteo.

Un estremecedor relato

El acto recordó la masacre del 27 de agosto de 1936, cuando asesinaron a decenas de personas en el corralón de Don Félix. Emilia Arroyo, presidenta del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, incidió en no olvidar a las víctimas con la narración de la historia de su familia en primera persona, recordando que ese día se acabó con la vida de gente "que no había hecho nada".

Tras el estremecedor relato, Arroyo reivindicó que "debe ser nuestro Ayuntamiento de Palma del Río, con el respaldo y la colaboración de las asociaciones memorialistas, quien asuma el liderazgo y ponga en marcha, desde este mismo momento, todas las gestiones necesarias para dotar y recabar los recursos económicos, técnicos y materiales que permitan continuar y culminar los trabajos de exhumación de todas las fosas existentes en el término municipal. No podemos permitir más demoras, más interrupciones ni más pausas. Los trabajos de exhumación deben abordarse de manera integral, en una única fase y con la máxima celeridad posible", dijo.

La representante memorialista también quiso dejar claro que "no se trata de abrir heridas ni de revancha", sino que ellos lo único que quieren es "saber dónde están, recuperar sus restos, enterrarlos con sus familiares, y ya está".