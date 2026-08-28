Comienzan las fiestas patronales de Palma del Río en honor a la Virgen de Belén

El final de agosto y el inicio del mes de septiembre es para Palma del Río el momento de celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén. Este viernes 28 de agosto, en el Espacio Cultural Santa Clara, tendrá lugar el pregón de la juventud, a cargo de Raúl Moriana Méndez, que estudió en Salesianos y desempeña hoy su labor como docente en la Escuela Infantil La Salle de Córdoba.

El sábado será el turno de Juan Antonio Romero Caro, palmeño encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales en el santuario de la Virgen. Juan Antonio es un gran cofrade de "constante entrega", como indica la hermandad, y lleva siendo veinticinco años capataz de La Borriquita y desde hace poco es vicehermano mayor de la hermandad del Nazareno. El cerro de Belén se llenará de nuevo de devotos, cofrades y feligreses para escuchar las palabras del pregonero en la noche previa de la romería, donde intervendrá el grupo Pellizco con una canción inédita dedicada a la patrona y se vivirá una velada de convivencia.

El obispo preside la misa de romeros el domingo

El domingo 30 de agosto la jornada se iniciará pronto para vivir intensamente el día de romería. A las 8 de la mañana comenzará el rezo del rosario en el santuario y se recibirán los estandartes para anticipar la misa de romeros, que será presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Tras el acto litúrgico habrá un desayuno romero para iniciar la jornada de convivencia que reunirá a cientos de devotos, feligreses y vecinos que manifiestan su fervor a la Virgen montando a caballo, acompañando la carreta en carroza o ataviados con sus mejores trajes tradicionales.

La procesión de la Virgen de Belén de Palma del Río pasa por el puente durante las celebraciones de 2025. / J. Muñoz

La Hermandad de Nuestra Señora de Belén ha diseñado una serie de premios destinados a potenciar las tradiciones buscando el mejor caballista, que portará el banderín de la hermandad en la escalinata del santuario; el mejor traje andaluz, o la mejor carroza, con premios en metálico o donaciones de las casas comerciales colaboradoras.

Jinetes y carrozas acompañan a la Virgen

A partir de las ocho de la tarde se vivirá el ansiado traslado de la virgen desde el santuario hasta la parroquia de La Asunción. Será el momento de mayor fervor del municipio, con cánticos, vivas y un río de peregrinos que acompañarán a la Virgen a pie, a caballo o en carroza.

El puente de hierro volverá a ser el mejor camino para transitar a la caída del sol para que la patrona se reencuentre con su pueblo. A la llegada de la carreta tirada por bueyes a la plaza Mayor de Andalucía tendrá lugar el desfile de jinetes y carrozas y se darán uno de los momentos más emotivos de este día de romería.

Una de las carrozas que participaron en 2025 en la romería de Palma del Río. / J. Muñoz

En los primeros días de septiembre seguirán los actos y cultos. El domingo 6 de septiembre será la tradicional ofrenda de nardos en la parroquia y el lunes a las doce de la noche, la tuna saludará a Nuestra Señora de Belén con un emotivo encuentro en La Asunción.

El martes 8 de septiembre, día de la patrona, la misa matinal la presidirá el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, en la parroquia. La Virgen sale en procesión en este día acompañada por la banda de música de Nuestra Señora del Rosario de El Cuervo y los días posteriores comenzará la novena en honor a la patrona.

'Velá' en la plaza Mayor de Andalucía

En relación a la Velá, el Ayuntamiento de Palma del Río ha preparado una serie de actuaciones en la plaza Mayor de Andalucía. El programa contempla flamenco con Pellizco, el domingo 6 de septiembre, además de LadyPop Versiones y el DJ Samu Barrera.

El lunes 7 de septiembre la música la pondrá la Orquesta Gabanna, Tarambana Show y Albert Rivera DJ. El 8 de septiembre tendrá lugar la 33.ª Milla Urbana, que organiza el Club de Atletismo Palma del Río, y el miércoles 9 de septiembre tendrá lugar la actuación de Festival Ochentera, fuegos artificiales y toros de fuego por la avenida de Santa Ana.