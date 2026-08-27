Tradiciones
Villa del Río rinde homenaje a Matías Prats Cañete con un cabezudo en el pasacalles de la Feria
La nueva figura, esculpida en la localidad por Francisco García Leal, se incorporará al desfile el sábado 5 de septiembre en el arranque de las fiestas locales
El área de Festejos del Ayuntamiento de Villa del Río ha presentado oficialmente la nueva cabeza de cabezudo para el pasacalles de la Feria, con la que se rendirá homenaje a Matías Prats Cañete (1913-2004), emblemática voz de la comunicación española y villarrense ilustre.
La obra ha sido moldeada en la propia localidad por el artesano Francisco García Leal dentro de la Escuela de Escultura que dirige el escultor villarrense Sebastián Montes.
García Leal ya firmó el pasado año el cabezudo dedicado a Antonio Cecilio Morales Carrillo (Paíllo, el rey del bocadillo). Con esta incorporación, el Consistorio continúa enriqueciendo el patrimonio humano y sentimental de la fiesta local.
El acto de presentación contó con la asistencia del alcalde de la localidad, Jesús Morales Molina; el concejal de Festejos, Pedro Sánchez Collado; el de Deportes, Antonio Miguel Rubio; el autor de la obra y el director de la Escuela de Escultura.
El pasacalles será el sábado, 5 de septiembre
La cita con los Gigantes y Cabezudos será el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 23.45 horas. El recorrido se iniciará en la plaza de la Constitución, con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús La Madrugá hasta la portada del recinto ferial.
El encendido del alumbrado será la noche del sábado 5 al domingo 6 de septiembre, a las 00.00 horas y el tradicional corte de cinta correrá a cargo de Catalina Puerto Soler y Pedro García Jurado.
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